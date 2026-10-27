Socotelile finale trebuie făcute, însă, și de Ministerul Finanțelor, în condițiile în care Guvernul trebuie să respecte ținta de deficit bugetar.

Prioritari pentru moment în declarațiile politicienilor, cei aproximativ 5 milioane de pensionari din România ar putea începe anul cu bani mai mulți.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Cifrele nu sunt încă finale, dar dacă e să ne uităm informal la cifrele din etapa intermediară ar fi undeva în jurul cifrei de 7%, asta ar fi anticiparea despre formula finală de respectare a legii”.

O indexare de 7% reprezintă o majorare a pensiilor apropiată de rata inflației. La o pensie medie de 2.900 de lei, ar însemna un plus de 200 de lei pe lună, adică 3.100 de lei. În prezent, statul plătește în jur de 13 miliarde de lei pentru pensii, potrivit datelor de la Ministerul Muncii.

Corespondent Știrile ProTV: „Simulările de la Casa de Pensii arată că o majorare de 7 procente ar însemna un impact financiar de aproximativ 9,6 miliarde de lei, însă pentru moment sunt doar scenariile puse pe masă de specialiști. Surse guvernamentale iau în calcul inclusiv o majorare în două etape a pensiilor pentru anul viitor. Fără să avanseze cifre, ministrul Finanțelor a vorbit despre o indexare «prudentă» de la 1 ianuarie, în condițiile constrângerilor bugetare”.

Pensiile nu au mai fost majorate din septembrie 2024, când a intrat în vigoare recalcularea. În 2025 și 2026, indexarea anuală a fost suspendată, Guvernul motivând că măsura este necesară pentru reducerea deficitului bugetar.

Ministrul Muncii anunță că vor fi modificări și pentru alte categorii sociale. De la 1 ianuarie 2027, mamele aflate în concediu de creștere a copilului și veteranii de război ar urma să nu mai plătească CASS.

Florin Manole: „Suntem fermi, nu este nicio tatonare, la 1 ianuarie 2027 – aceste două măsuri trebuie să înceteze. Vom veni și cu soluții suplimentare de atenuare a impactului bugetar, dar aici e vorba de o nedreptate și, în cazul veteranilor de război, au fost niște cifre foarte mici”.

Proiectul ar urma să ajungă în curând pe masa Guvernului.