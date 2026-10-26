"În ţara asta, guvernul nu are control pe cheltuieli, nu are control pe ce se întâmplă în teritoriu. Nu are control pe ce se întâmplă în administraţiile locale. Nu are control pe ce se întâmplă în fiecare minister. Aici suntem şi, în situaţia asta, ei bâjbâie cu soluţiile. Eu nu cred că au resurse pentru indexarea pensiilor", a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu la Digi24, potrivit News.ro.

Băsescu a adăugat că speră ca Guvernul să aibă bani pentru că şi el este pensionar.

"Să dea Dumnezeu să aibă. Şi eu sunt pensionar, vreau să îmi indexeze pensia. Poate îmi dau înapoi şi ăia 10% pe care mi i-a luat", a menţionat Traian Băsescu.

Potrivit lui Băsescu, indexarea înseamnă un angajament pe termen lung.

"Poate, pentru persoanele vulnerabile un sistem de ajutoare în afara pensiilor, pentru că altfel iar se dezechilibrează sistemele. Sunt cei cu 44 de ani de serviciu şi tu spui, nu, ţie nu-ţi dau indexarea. Ai muncit tu 44 de ani, dar ei dau indexarea la ăla cu pensia minimă, care a muncit 15 ani. Deci nici asta nu se poate. Şi atunci, probabil că soluţia corectă este să dea nişte ajutoare. Nu se poate rupe sistemul de pensii, cu cât ai pensia mai mică, cu atât să beneficiezi de indexări, în timp ce cel care a muncit 44 de ani, 50 de ani, n-are dreptul la indexări, că a muncit 45 de ani", a mai explicat Băsescu.

Mesajul ministrului Finanțelor

Duminică, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că îşi doreşte o indexare a pensiilor sustenabilă, el precizând că Guvernul va lua această decizie după ce va avea toate datele de buget introduse în reţea.

Ministrul Finanțelor a avertizat că am mai avut creşteri de pensii cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar şi nu doreşte să se repete acest lucru, scrie News.ro.

”Am spus de luni bune de zile că trebuie să facem o indexare prudentă, sustenabilă. Trebuie să o facem. Vom lua această decizie după ce avem toate datele de buget introduse în reţea. Îmi doresc să avem o indexare a pensiilor sustenabilă”, a spus duminică ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a precizat că ”am mai avut creşteri de pensii cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar”.

Sâmbătă, ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că pregăteşte indexarea pensiilor „conform legii” şi va înainta Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că, după doi ani, pensionarii nu mai pot suporta.