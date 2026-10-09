Propunerea vine în contextul creşterilor de preţuri anticipate pentru sezonul rece 2026-2027, potrivit unui comunicat al organizaţiei.

„Avertismentele formulate recent de Ministerul Energiei prin secretarul de stat Cristian Buşoi şi de comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, invocă creşteri estimate la 20-22% ale facturilor la electricitate în iarna 2026-2027 şi în primăvara următoare. Anticipând evoluţiile de pe piaţă, furnizorii au majorat deja preţurile ofertelor pentru consumatorii casnici pentru sezonul următor. Toate aceste demersuri confirmă un nou episod de creştere semnificativă a costurilor cu energia pentru gospodăriile din România", se menţionează în comunicat.

În acest context, ORSE solicită consolidarea mecanismelor de protecţie a consumatorilor vulnerabili şi continuarea sprijinului financiar după 31 decembrie 2026.

ORSE cere majorarea voucherelor pentru energie

„Platforma EPIDS şi mecanismul voucherelor pentru energie electrică, introduse prin OUG 35/2025 şi prelungite prin OUG 89/2025 până la 31 decembrie 2026, oferă o bază funcţională pentru protejarea gospodăriilor vulnerabile de aceste evoluţii de pe piaţa de energie, complementar cu ajutoarele pentru încălzire şi suplimentele pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021. Totuşi, în contextul noilor scumpiri şi al apropierii termenului de expirare a mecanismului actual, ORSE solicită consolidarea urgentă a cadrului legal şi asigurarea continuităţii sprijinului după 31 decembrie 2026, concomitent cu pregătirea unui mecanism integrat de protecţie pentru electricitate şi gaze naturale, începând cu 1 aprilie 2027", se precizează în document.

Una dintre propunerile organizaţiei vizează majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică.

„Valoarea actuală de 50 lei/lună trebuie reevaluată şi majorată pentru a reflecta creşterea preţurilor şi nevoile energetice ale gospodăriilor vulnerabile. ORSE a formulat încă din 2025 scenarii privind cuantumul sprijinului şi extinderea acestuia, care pot fi actualizate în raport cu noile evoluţii ale pieţei", susţin reprezentanţii organizaţiei.

Organizația propune praguri de venit mai mari

Totodată, ORSE propune actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea sprijinului.

„În prezent, eligibilitatea este determinată în principal pe baza unor praguri de venit de 1.940 lei pentru persoanele singure şi 1.784 lei pe membru de familie. Creşterea facturilor poate împinge în sărăcie energetică şi gospodării care depăşesc aceste praguri. ORSE a propus încă din 2025 scenarii de majorare a acestora la 2.465 lei, respectiv 2.117 lei, fundamentate pe analiza veniturilor şi cheltuielilor gospodăriilor. Aceste scenarii trebuie actualizate pentru a include gospodăriile devenite vulnerabile în urma scumpirilor prevăzute în perioada următoare", se mai arată în comunicat.

O altă măsură propusă se referă la simplificarea accesului la platforma EPIDS şi identificarea automată a beneficiarilor.

„Sprijinul trebuie să depindă cât mai puţin de capacitatea cetăţenilor de a parcurge proceduri administrative. ORSE propune extinderea identificării şi înrolării automate pe baza datelor disponibile instituţiilor publice, precum şi simplificarea activării voucherelor pentru gospodăriile care nu pot fi incluse automat. Sunt necesare şi campanii naţionale - urgente, ample şi coerente - de informare, prin televiziune, radio, canale digitale şi instituţii locale, care să explice cine este eligibil, cum se accesează EPIDS şi cum se utilizează efectiv sprijinul", potrivit sursei citate.

Beneficiarii ar putea folosi voucherele la plata facturilor

De asemenea, organizaţia susţine utilizarea voucherelor direct la plata facturilor de energie electrică.

„ORSE propune încurajarea utilizării voucherelor direct de către furnizori la plata facturilor, astfel încât beneficiarii să îşi poată acoperi cât mai eficient creşterile de factură din ajutoarele acordate de stat. Măsura ar reduce riscul neutilizării voucherelor, îmbunătăţind eficienţa cheltuirii fondurilor publice", se precizează în document.

În ceea ce priveşte prevenirea acumulării restanţelor şi a deconectărilor, ORSE propune identificarea timpurie a gospodăriilor aflate în dificultate.

„Mecanismele de protecţie trebuie să permită identificarea şi sprijinirea gospodăriilor aflate în dificultate înainte ca acestea să acumuleze datorii importante sau să fie expuse riscului de deconectare, în conformitate cu prevederile europene privind protecţia consumatorilor vulnerabili. Colaborarea dintre furnizori, autorităţile sociale şi serviciile locale, inclusiv prin intermediul Ghişeelor Unice judeţene, poate facilita intervenţii timpurii, consiliere şi accesul la sprijin", se mai arată în comunicat.

ORSE cere prevenirea restanțelor și deconectărilor

Totodată, organizaţia propune pregătirea unui mecanism integrat de protecţie pentru electricitate şi gaze naturale, începând cu 1 aprilie 2027.

„Măsurile urgente trebuie corelate cu expirarea, la 31 martie 2027, a mecanismului de protecţie aplicabil consumatorilor casnici de gaze naturale, reglementat prin OUG 12/2026. ORSE susţine permanentizarea şi consolidarea platformei EPIDS, integrarea progresivă a sprijinului pentru electricitate şi gaze naturale şi corelarea acestuia cu ajutoarele pentru încălzire şi suplimentele pentru energie. Noul mecanism trebuie să permită ajustarea periodică a cuantumului sprijinului şi a criteriilor de eligibilitate, în funcţie de evoluţia preţurilor, veniturilor şi nevoilor energetice ale gospodăriilor", potrivit documentului.

Coordonatorul ORSE, George Jiglău, consideră că avertismentele privind scumpirea energiei trebuie însoţite de măsuri concrete de protecţie a gospodăriilor.

„Salutăm faptul că autorităţile publice naţionale atrag atenţia populaţiei cu privire la scumpirile din perioada următoare, însă aceste mesaje trebuie însoţite şi de acţiuni cât mai concrete şi rapide de protejare a gospodăriilor afectate. Obiectivul trebuie să fie atât prevenirea agravării sărăciei energetice în următorul sezon rece, cât şi dezvoltarea unui sistem permanent, capabil să răspundă atât vulnerabilităţilor structurale ale gospodăriilor, cât şi viitoarelor episoade de volatilitate a preţurilor", a declarat George Jiglău, coordonator ORSE.