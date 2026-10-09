Conform sursei citate, vor participa viceprim-ministrul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei. Preşedintele Consiliului European, Antonia Costa, a invitat şefii de stat şi de guvern ai statelor membre la o nouă reuniune la Bruxelles, în perioada 15-16 octombrie. Discuţiile vor viza şi următorul cadru financiar multianual, pentru perioada 2028-2034.

România vrea menținerea bugetelor UE pentru agricultură și politica de coeziune

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis recent că scrisoarea transmisă alături de alte 16 state prim-ministrului Irlandez Micheál Martin urmăreşte un obiectiv comun: menţinerea agriculturii şi a coeziunii ca priorităţi centrale în următorul exerciţiu bugetar european (2028-2034). Statele semnatare propun menţinerea nivelului global al finanţării pentru Politica de coeziune şi Politica agricolă comună, precum şi alocarea de resurse suplimentare priorităţilor de importanţă majoră, precum securitatea şi apărarea, competitivitatea, conectivitatea, securitatea energetică şi rezilienţa.

„Împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, am reunit 17 state membre UE din Grupul «Prietenilor Coeziunii» în jurul unui obiectiv comun: menţinerea agriculturii şi a coeziunii ca priorităţi centrale în următorul exerciţiu bugetar european. Astfel, în perspectiva următoarelor etape ale negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual, am adresat o scrisoare comună Prim-ministrului Irlandez Micheál Martin, în calitate de Preşedinţie rotativă a Consiliului Uniunii Europene”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a precizat că statele semnatare propun menţinerea nivelului global al finanţării pentru Politica de coeziune şi Politica agricolă comună, precum şi alocarea de resurse suplimentare priorităţilor de importanţă majoră, precum securitatea şi apărarea, competitivitatea, conectivitatea, securitatea energetică şi rezilienţa.

„În acelaşi timp, reafirmăm disponibilitatea de a lucra în mod constructiv la noi resurse proprii, care ar putea atenua presiunea asupra bugetelor naţionale”, a mai scris Nicuşor Dan.

De asemenea, consilierul prezidenţial Valentin Naumescu avertiza că vor urma negocieri dure şi complicate în cadrul Uniunii Europene pentru că unele state, inclusiv România, solicită păstrarea finanţării Politicii de coeziune şi a Politicii agricole comune în noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, în timp ce Germania şi alte cinci ţări vor reducerea acestor fonduri.

„Riscurile de a avea o discontinuitate a finanţării europene la 1 ianuarie 2028 pot fi destul de mari, dacă nu se va conveni asupra noului Cadru Financiar Multianual până la sfârşitul anului în curs, astfel încât în 2027 să poată fi adoptată legislaţia de aplicare şi finalizate pregătirile tehnice pentru intrarea în vigoare a noii finanţări”, avertizează Naumescu.