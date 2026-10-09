Ministrul a precizat că, în acest fel, indemnizația brută lunară a unui membru al Consiliului de Administrație scade de la 8.130 de lei la 3.953 de lei.

„SNAM a încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de peste 4,26 milioane de lei și, conform metodologiei, pentru o companie aflată în această situație se aplică un coeficient de 0,5 la baza salarială de referință - ceea ce duce la o scădere drastică a remunerației.”, afirmă Darău.

Ministrul subliniază faptul că noua formulă de calcul nu a fost gândită pentru a crește sau a reduce indemnizații în mod arbitrar, ci ține cont de dimensiunea companiei, de complexitatea activității, de situația financiară și de responsabilitățile administratorilor.

SNAM deține licențele de exploatare pentru majoritatea zăcămintelor de apă minerală din România, dar se comportă ca un simplu intermediar

De asemenea, ministrul precizează faptul că, deși SNAM deține licențele de exploatare pentru majoritatea zăcămintelor de apă minerală din România, societatea a funcționat până acum ca un simplu intermediar, care extrage apa, după care o vinde mai departe către îmbuteliatorii privați.

„Dar discuția nu trebuie să se oprească la cât câștigă membrii Consiliului de Administrație. SNAM deține licențele de exploatare pentru majoritatea zăcămintelor de apă minerală din România.

Cu toate acestea, de prea mulți ani, societatea a funcționat ca un simplu intermediar pasiv: extrage apa și o vinde mai departe către îmbuteliatorii privați - în timp ce se confruntă cu rețele de transport învechite, pierderi pe traseu, costuri operaționale mari și absența unei strategii de dezvoltare a unor branduri sau capabilități proprii de valorificare.

O astfel de companie trebuie să facă mai mult decât să exploateze resursele pe care le are la dispoziție și trebuie să investească în modernizare, să reducă pierderile, să dezvolte noi surse și să valorifice mai eficient potențialul economic al apelor minerale”, mai spune ministrul interimar al Economiei.