Oamenii de afaceri se tem de creșteri de taxe în 2025. Marcel Ciolacu promite că nu se va întâmpla asta

Marcel Ciolacu vorbește chiar de o nouă înțelegere cu Comisia Europeană, prin care statul va putea cheltui peste limitele actuale, în următorii ani.

Oamenii de afaceri se tem însă că vor fi creșteri taxe anul viitor, dacă responsabilii nu vor reuși să acopere golul din buget. Iar una din variante este creșterea impozitului pe venit de la 10% la 16%.

Premierul Marcel Ciolacu spune ca urmează ca Guvernul să semneze cu viitoarea Comisie Europeană un acord pentru reducerea deficitului bugetar pe șapte ani, cu o scădere mică, an de an. Asta ne-ar aduce treptat la limita maximă de 3%, cât impun regulile europene.

Marcel Ciolacu: ”Am ajuns cu Comisia la un dialog şi, normal, cu următoarea Comisie o să parafăm acordul să avem pe şapte ani intrarea în deficitul asumat de la Maastricht de 3%, cu 0,74% scădere anual. Aceasta arată că nimeni nu doreşte să majoreze niciun impozit şi nicio taxă.”

Cum deficitul bugetar a trecut de limita de 3% din PIB impusă de Bruxelles în numai patru luni ale acestui an, iar până la finele lui s-ar putea dubla, oamenii de afaceri se tem de creșteri de taxe în 2025.

Radu Burnete, director Confederația patronală Concordia: ”Dacă toate celelalte soluții se dovedesc a fi nerealiste - eficientizarea cheltuielilor, reducerea evaziunii - ce alte soluții sunt? Temerea noastră este că dacă nu avem un plan bine făcut, dacă nu discutăm ce facem în acești 2-3 ani, transparent și predictibil, ca să aducem în matcă deficitul, nu vor avea de ales decât să apeleze la soluții din acestea pe termen scurt, cum e creșterea TVA.”

Majorarea TVA, dar și eliminarea cotelor mai scăzute de TVA care există acum la diferite produse și servicii, este de altfel o soluție recomandată de specialiștii Comisiei Europene ca variantă rapidă de suplimentare a veniturilor la buget.

Banca Mondială a venit și cu măsura de impozitare progresivă a veniturilor, astfel încât cei care câștigă mai bine să dea mai mult. Această variantă nu poate funcționa deocamdată fără un Fisc complet informatizat, spun oficialii.

Intenția Coaliției de guvernare ar fi menținerea unei cote unice pentru salarii, dar cu introducerea unor deduceri. Din impozitul pe venit ar putea fi deduse cheltuieli precum cele cu grădinița, after-school-ul sau cele cu sănătatea. Mediul de afaceri se asteapta insă și la creșterea cotei de la 10% cât este acum la 16%.

Alte măsuri ar putea duce la eliminarea unor facilități care există încă în unele sectoare, precum IT, unde salariile sub 10.000 de lei brut sunt scutite de la impozit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: