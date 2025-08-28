O echipă FMI va efectua o vizită în România săptămâna viitoare. Va analiza efectele pachetului fiscal adoptat de Guvern

28-08-2025 | 19:10
FMI
O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

Aura Trif

"Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale", se menţionează în comunicat.

Consultările constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situaţiei financiare şi economice la nivel naţional şi formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

Măsurile adoptate după recomandările specialiștilor

În luna iunie, specialiștii de la FMI au recomandat României să majoreze TVA și accizele și să aplice impozite mai mari pe veniturile celor mai avuți români pentru echilibrarea finanțelor țării.

Reprezentanții FMI cred că prin măsurile propuse la buget ar putea fi adusă o sumă echivalentă cu 1,2% din Produsul Intern Brut - peste 20 de miliarde de lei. Dar specialiștii români spun că propunerile ar crește inflația și nu ar avea efectul scontat.

De la începutul lunii iulie, Guvernul condus de Ilie Bolojan a implementat un set de măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar. Printre principalele măsuri se numără :

Cota standard TVA a crescut de la 19% la 21%; cota redusă de 11% fiind menținută pentru medicamente, alimente, lemne de foc, energie termică, cărți etc., iar cea de 5% a fost eliminată. Industria HoReCa beneficiază de cota redusă doar până în octombrie, după care va fi reevaluată. 

Accize majorate cu 10% pentru alcool, tutun, combustibili și băuturi îndulcite, de la 1 august. Pentru transportatori existe o schemă de restituire parțială la motorină. 

CASS pentru pensionari: contribuție de 10% pentru partea de pensie care depășește 3 000 lei, aplicabilă de la 1 august. 

Majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16%, începând cu 2026, majorarea impozitelor pe jocurile de noroc.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 28-08-2025 18:58

