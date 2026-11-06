Acest lucru nu înseamnă că 2,2 milioane de pensii au fost calculate greșit, a declarat președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu, într-o postare publicată vineri pe pagina oficială de socializare a instituției, relatează Agerpres.

"În ultima perioadă, în spaţiul public, au apărut informaţii potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greşit. Înţeleg îngrijorarea pe care aceste informaţii false au generat-o. Vă asigur că în orice situaţie verificăm, ne asumăm greşelile şi corectăm acolo unde este cazul. Întotdeauna vom respecta drepturile pensionarilor. Şi mai cred că acest lucru este foarte important în sensul de a clarifica lucrurile cu calm şi responsabilitate. Toate au pornit de la Raportul Curţii de Conturi, aferent anului financiar 2024. Astfel de controale, Casa Naţională le are în fiecare an. Vreau să fac o precizare importantă: cifra de 2,2 milioane nu înseamnă că au fost verificate individual 2,2 milioane de dosare şi că toate au fost găsite cu probleme. A fost verificat un eşantion, iar numărul de dosare cu erori a fost extrapolat. Să luăm un exemplu simplu: dacă la nivelul anului 2024 erau în plată circa 3,7 milioane de pensionari, beneficiari de pensie pentru limită de vârstă, iar într-un control sunt verificate prin sondaj 20 - 30 de dosare şi se constată probleme în 3, 4, 5 dosare dintre ele, asta nu înseamnă că toate cele 3,7 milioane de pensii sunt calculate greşit", a punctat Robu, pe Facebook.

Potrivit şefei CNPP, în general erorile au fost în sume mici, iar "oamenii primesc oricum banii înapoi retroactiv de la data la care li se cuveneau de drept".

"Trebuie să ţinem şi de faptul că misiunea Curţii de Conturi durează aproximativ 4-6 luni şi nu vizează exclusiv dosarele de pensii. Pe parcursul misiunii de audit este verificată întreaga activitate a Casei Naţionale de Pensii Publice - partea financiară, juridică, de audit intern, resurse umane şi alte componente ale activităţii instituţiei. În mod firesc, verificările se realizează prin sondaj. Raportul consemnează constatări şi stabileşte măsuri însoţite de termene pentru verificarea şi clarificarea acestora. Casa Naţională de Pensii Publice a tratat şi tratează cu seriozitate fiecare constatare. Verificăm situaţiile semnalate şi acolo unde se confirmă diferenţe, luăm măsurile legale pentru ca pensionarii să primească toate drepturile care le se cuvin, adică de la data de când pensionarul era îndreptăţit să le primească. Vă asigur, aşadar, să nu priviţi cifra de 2,2 milioane ca pe un verdict asupra pensiei dumneavoastră. Nu 2,2 milioane de dosare au fost calculate greşit. Cred, de asemenea, cu tărie, că drepturile plătite de casele de pensii sunt stabilite conform legii şi reflectă munca de o viaţă a fiecăruia dintre dumneavoastră", a menţionat sursa citată.

Un raport al Curţii de Conturi a României, publicat în septembrie 2026, în urma unei misiuni de audit desfăşurate în perioada 18 august 2025 - 27 februarie 2026, asupra activităţii CNPP din 2024, a evidenţiat probleme privind calcularea şi recalcularea pensiilor.

Astfel, auditorii au identificat suspiciuni privind preluarea unor punctaje mai mici decât cele cuvenite în cazul a 2.211.060 de beneficiari.