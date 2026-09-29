Aceste măsuri au fost interpretate de analişti drept o încercare a distribuitorilor de carburanţi de a câştiga bunăvoinţa Guvernului de la Roma şi de a-l descuraja să impună o taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice, o măsură propusă de ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, şi alţi politicieni de rang înalt, potrivit Agerpres.

Premierul italian Giorgia Meloni face eforturi pentru a găsi resursele cu care să ajute familiile şi companiile să facă faţă scumpirii energiei, într-un moment în care pregăteşte proiectul de buget pentru 2027, care urmează să fie prezentat în octombrie şi care va fi ultimul înainte de alegerile programate pentru anul viitor.

Firma Q8 Italia a precizat, într-un comunicat, că plafonarea preţurilor vizează generarea unor "beneficii tangibile" pentru şoferi, însă nu a specificat care va fi nivelul preţului stabilit.

"Doresc să mulţumesc Kuweitului şi grupului care operează staţiile Q8 din Italia pentru că au răspuns apelului Guvernului italian adresat companiilor energetice de a plafona preţurile la combustibil", a transmis premierul Meloni, într-un comunicat.

Începând de luni, SOCAR şi Eni au plafonat preţurile la pompă la 2,19 euro pentru litrul pentru motorină şi la 1,99 euro pentru litrul pentru benzină.

Brokerii de la Equita şi Intermonte au scris în rapoartele transmise clienţilor că această iniţiativă ar putea reduce riscul introducerii unor noi taxe pe profiturile excepţionale pentru Eni şi pentru alte companii din sectorul energetic.

Miniştrii de Finanţe din Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia şi Austria pledează pentru introducerea, la nivelul UE, a unei taxe pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice, avertizând că populaţia se confruntă cu unul dintre cele mai severe şocuri de aprovizionare cu petrol din ultimele decenii, situaţie care alimentează nemulţumirea alegătorilor faţă de creşterea costului vieţii.

Ministrul italian al Economiei nu a exclus posibilitatea introducerii unei taxe naţionale pe profiturile excepţionale, fără a mai aştepta o iniţiativă comună la nivel european. Uniunea Naţională a Consumatorilor din Italia a salutat iniţiativa Q8, precizând că aproximativ jumătate din benzinăriile din Italia vor practica un preţ plafonat.

Totuşi, iniţiativa celor trei companii de distribuţie a avut până în prezent un impact redus asupra scăderii preţurilor medii la carburanţi, potrivit datelor Ministerului Industriei.

Marţi, preţurile la benzinăriile cu autoservire din Italia erau de 2,126 euro pentru litrul de benzină, faţă de 2,159 euro duminică, în timp ce preţurile la motorină au scăzut şi ele uşor, ajungând la 2,335 euro per litru, de la 2,377 euro duminică.

Pe autostrăzi, preţurile erau de 2,180 euro pentru un litru de benzină şi 2,383 euro pentru un litru de motorină.