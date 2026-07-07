În prezent, doar 1,3% dintre români lucrează online. Suntem ultimii din Europa la acest capitol. Angajatorii consideră că astfel pot gestiona mai bine situațiile de criză și văd cât de eficienți sunt salariații.

Pe platformele de recrutări, slujbele de acasă - numite "joburi remote" - au cea mai mică pondere. Undeva între 2 și 3% din totalul locurilor de muncă. Cererea, în schimb, este mult mai mare. "De acasă" este al treilea cel mai folosit filtru de căutare.

Bogdan Badea, CEO-ul unei platforme de recrutări: „E clar că dorința e de două-trei ori mai mare decât ofertele de joburi, din păcate nu își găsesc toți joburi de acasă. În zona de call center, unde e destul de frecventă ideea de a munci de acasă, vedem multe locuri de muncă de acasă, avem zona de IT, vânzări prin telefon, asigurări, ofertă în anumite domenii unde e specificul activității”.

În multe industrii nu se poate munci de acasă. Dar chiar și acolo, în măsura în care este posibil, managerii acceptă cel mult sistemul hibrid - câteva zile la birou, câteva zile la distanță. Astfel au mai mult control.

Aida Chivu, specialist în resurse umane: „Sunt foarte mulți manageri care ezită să scoată în piața muncii joburi remote, în ideea în care nu există sisteme foarte bine puse la punct care să poată să gestioneze angajații care lucrează remote astfel încât să li se vadă eficiența. Atunci preferă sistemul hibrid, să vină două-trei zile la birou. Se păstrează această frică, în care dacă am da ziua de vineri să muncească de acasă, o să muncească prea puțin sau să aibă alt program în acea zi”.

Corespondent Știrile ProTV: „O parte din românii care lucrează de acasă sunt angajați ai firmelor din străinătate. Domeniul de activitate este în principal IT și sunt recrutați de angajatori din America și Europa de Vest. Au salarii medii anuale de 70.000 de dolari și, potrivit unei platforme de recrutări, suntem pe locul trei în lume la numărul angajaților care lucrează la companii din alte țări”.

Așadar, la nivel de țară, doar 1,3% dintre români lucrează de acasă, sub media europeană de aproape 9%. La polul opus se află Finlanda, Irlanda și Belgia.