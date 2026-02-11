"Începând cu data de 1 ianuarie 2026, firmele pot fi declarate inactive fiscal de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în situaţia în care nu depun situaţiile financiare anuale într-un termen de maximum 5 luni după termenul legal de depunere. Măsura rezultă din modificările aduse Codului de procedură fiscală prin legislaţia privind eficientizarea resurselor publice, care au intrat în vigoare la începutul acestui an. Această măsură a fost adoptată în vederea creşterii disciplinei fiscale şi a transparenţei financiare, precum şi pentru reducerea fenomenului firmelor inactive sau utilizate în scopuri frauduloase, care nu mai desfăşoară activitate reală, dar rămân în evidenţele fiscale (firme inactive, care erau folosite pentru evaziune, fraude sau tranzacţii fictive)", se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, verificarea acestei noi situaţii de declarare în inactivitate fiscală se realizează de către ANAF pentru situaţiile financiare al căror termen legal de depunere este ulterior datei de intrare în vigoare a legii.

Prin urmare, în acest an, verificarea se va realiza pentru situaţiile financiare cu termenul legal de depunere în anul 2026, menţionează sursa citată.

Persoanele juridice care, de la constituire, nu au desfăşurat activitate, pot depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Ca urmare, verificarea noii situaţii de inactivitate fiscală se va realiza atât pentru persoanele juridice care au obligaţia depunerii situaţiilor financiare, cât şi pentru persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate.

Totodată, declararea unei firme ca inactivă fiscal are consecinţe importante

"Dacă respectivul contribuabil este înregistrat în scopuri de TVA, se anulează codul de înregistrare în scopuri de TVA, cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate fiscală", precizează instituţia.

Ca urmare, în perioada în care persoana juridică are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, dacă desfăşoară activitate, are obligaţia să colecteze TVA, dar nu are drept de deducere a taxei.

TVA colectată în această perioadă trebuie declarată şi plătită până la data 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care taxa a devenit exigibilă.

De asemenea, inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal, atât în cel al persoanei juridice declarată inctivă, cât şi în cel al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, existenţi în perioada în care a intervenit situaţia de declarare a inactivităţii fiscale.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nu autorizează operaţiuni de înregistrare/menţiuni în cazul persoanelor care au înscrisă inactivitatea fiscală în cazierul fiscal.

Astfel, un contribuabil care este declarat inactiv fiscal are toate obligaţiile de declarare şi plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale datorate, potrivit legii.

De asemenea, contribuabilului declarat inactiv i se aplică toate procedurile de administrare fiscală prevăzute de lege (colectare, control fiscal), cu excepţia notificării şi a impunerii din oficiu în cazul nedepunerii declaraţiilor fiscale.

"Noile reglementări urmăresc îmbunătăţirea colectării taxelor şi alinierea la practicile europene privind raportarea financiară la timp. Prin clarificarea statutului companiilor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile de raportare, măsura contribuie la o imagine realistă a economiei şi la un mediu de afaceri mai transparent şi mai predictibil", se mai precizează în comunicat.

Conform prevederilor legislative anterioare, o firmă poate fi declarată inactivă fiscal şi în situaţii cum ar fi:

-nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

-organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

-are inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului sau durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

ANAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea instituţiei în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea echităţii fiscale pentru toţi contribuabilii.

Legea 239/2015 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare au fost completate reglementările referitoare la inactivitatea fiscală, din Codul de procedură fiscală.