În primele șapte luni ale anului 2026, statul a achitat deja peste 40 de miliarde de lei doar pentru dobânzi, o sumă care a propulsat țara pe locul trei la nivel mondial în funcție de ponderea acestor cheltuieli în totalul bugetului public, imediat după Statele Unite și Mexic. Avertismentul vine din partea liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, citat de news.ro.

Potrivit analizelor prezentate de senator, povara dobânzilor era deja una considerabilă în anul precedent. „Cât ne-a costat, în 2025, dobânda plătită pentru împrumuturile guvernamentale, în preţuri comparabile (la paritatea puterii de cumpărare- PPP): 25,5 miliarde de dolari. Tot pentru comparaţie, Polonia a plătit 36,1 miliarde de dolari, iar Ungaria 15,8 miliarde de dolari. Cel mai mult a plătit pe dobânzi SUA (1230 de miliarde de dolari), apoi Italia (134,5 miliarde de dolari), Marea Britanie (124 de miliarde de dolari). România plăteşte a 12-a cea mai mare factură a dobânzilor de pe glob (în cifre comparabile)”, a scris Petrișor Peiu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Dincolo de valorile absolute, impactul asupra bugetului de stat este cel mai îngrijorător. Anul trecut, România se clasa pe locul nouă în lume în funcție de ponderea dobânzilor în totalul cheltuielilor publice, acestea reprezentând peste 6% din total. La nivel global, doar Statele Unite și Mexic alocă mai bine de 10% din cheltuielile publice pentru exectia datoriei, în timp ce Columbia, Italia și Ungaria depășesc pragul de 7%. Alături de România, cu procente de peste 6%, se mai situează Islanda, Israel și Costa Rica.

Evoluția din 2026 arată însă o agravare rapidă a situației. „Anul acesta, pe primele şapte luni din an, ţara a plătit peste 40 de miliarde de lei pe dobânzi. Dintr-un total al cheltuielilor publice de 460 de miliarde de lei, ponderea cheltuielilor cu dobânzile ne-a adus pe locul III în lume, cu o pondere de 8,7%. Imediat după Mexic şi SUA”, avertizează liderul senatorilor AUR.