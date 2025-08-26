Ministerul Finanțelor desființează o companie de stat. Conducerea, redusă de la zece la patru membri până la dizolvare

Ministerul de Finanțe vrea să desființeze Fondul de Contragarantare, una dintre companiile aflate în subordinea sa. Conducerea firmei ar urma inițial să fie redusă de la 10 posturi la 4.

Fondul de Contragarantare, una dintre companiile aflate în subordinea Ministerului Finanțelor urmează să fie desființat. Astfel, numărul posturilor din conducere ar urma să fie redus la mai puțin de jumătate, urmând ca ulterior cei numiți în aceste funcții să asigure conducerea necesară până la dizolvare, notează Profit.ro.

În prezent, acționariatul companiei este împărțit între stat cu 68% din capital, asta în timp ce restul de 32% se află în posesia Fundației Post-Privatizare, aflată în faliment, după cum arată site-ul Ministerului de Finanțe.

„Fondul Român de Contragarantare este o instituție financiară specializată în facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri prin emiterea, în beneficiul antreprenorilor români, a scrisorilor de contragarantare a garanțiilor acordate pentru credite și alte instrumente de finanțare, contribuind – astfel - la funcționarea sustenabilă a pieței financiar-bancare din Romania. De asemenea, în cadrul unor programe guvernamentale destinate mediului de afaceri sau persoanelor fizice, Fondul administrează plafoanele de garanții de stat alocate finanțărilor respective”, mai arată instituția.

Planurile Ministerului de Finanțe pentru compania de stat

Decizia de a reduce numărul de posturi din conducerea Fondulu, urmată ulterior de desființarea acestuia vine în contextul în care guvernul și-a asumat eficientizarea companiilor de stat.

În prezent, președintele Fondului primește cea mai mare remunerație, 26.460 lei brut lunar, în timp ce fiecare membru al directoratului are 25.200 lei.

Președintele Consiliului de supraveghere beneficiază de 18.900 lei brut pe lună, iar membrii consiliului de 12.600 lei. După restructurare, vor rămâne doar patru persoane – trei membri ai consiliului de administrație și un director care vor realiza pașii necesari pentru finalizarea dizolvare.

„Având în vedere faptul că în cadrul ședinței de guvern din data de 31 iulie 2025 a fost luată decizia demarării procesului de dizolvare al Fondului Român de Contragarantare, principalul obiectiv al organelor de conducere al este finalizarea acestui proces. În acest sens, având in vedere necesitatea adoptării de măsuri care țin de buna administrare a companiilor de stat prin eficientizarea activității acestora, respectiv a reducerii cheltuielilor cu plata indemnizațiilor membrilor organelor de conducere și administrare, nu se justifică o conducere executivă formată din 7 membri ai Consiliului de Supraveghere și 3 in cadrul Directoratului, o conducere formată din 3 membri ai Consiliului de Administrație și un Director fiind suficientă în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare pentru finalizarea procesului de dizolvare”, se arată în documentele Ministerului de Finanțe.

