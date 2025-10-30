Metalul care a atins cotații record. Nu e nici aurul, nici argintul. SUA au făcut stocuri importante

Stiri Economice
30-10-2025 | 22:07
Mina de cupru
Shutterstock

Cuprul a atins un record de 11.200 dolari pe tonă, pe fondul intensificării tensiunilor la nivelul aprovizionării globale.

autor
Mihai Niculescu

Deficitul înregistrat de marile companii miniere și cererea în creștere din partea sectorului AI și al energiei curate determină o creștere accelerată a prețurilor. Deficitul de 150.000 de tone care se profilează pentru anul viitor va menține presiunea pe piețele cuprului.

Dacă creșterea spectaculoasă a aurului a uimit pe toată lumea pe parcursul întregului an, acum cuprul reprezintă acum o surpriză.

Miercuri, contractele futures pe cupru pe trei luni la London Metal Exchange, referința globală, au atins un record de 11.200 dolari pe tonă metrică, depășind maximul anterior de 11.104,50 dolari stabilit în mai 2024, arată Business Insider.

Metalul roșu utilizat în construcții, rețele electrice și electronică a crescut cu aproximativ 26% în acest an, remarcându-se în complexul metalelor de bază.

Citește și
trump
Trump anunță o nouă taxă vamală de 50%. Care sunt statele afectate

Creșterea record a cuprului a fost alimentată de tensiunile din aprovizionare, pe fondul întreruperilor semnalate de marile companii miniere la nivel mondial. Aceste dificultăți survin în contextul accelerării cererii generate de tranziția energetică și de infrastructura de inteligență artificială — o combinație care ar putea duce la un deficit pe piață în anul viitor.

La începutul acestei săptămâni, compania minieră britanică Anglo American a avertizat că producția fabricii sale Collahuasi din Chile va fi mai mică decât se preconiza.

Compania minieră anglo-elvețiană Glencore și-a redus, de asemenea, previziunile anuale privind cuprul, după ce a raportat o producție mai mică în primele nouă luni.

Au avut loc incidente majore la alte mari companii miniere — inclusiv o alunecare de teren, inundații și prăbușirea unei mine — în Indonezia, Congo și Chile.

Grupul internațional de studiu al cuprului, un organism interguvernamental, prevede acum un deficit de 150.000 de tone pentru anul viitor, inversând surplusul de 178.000 de tone din acest an.

Ultimele evoluții încheie un an volatil pentru piața cuprului.

La începutul anului 2025, comercianții au anticipat noile tarife comerciale impuse de președintele Donald Trump și au adus în avans transporturile de cupru în SUA. Câteva luni mai târziu, aceștia au fost luați prin surprindere când administrația a scutit cuprul prelucrat de aceste taxe de import ridicate.

Deși riscul tarifar s-a atenuat pentru moment, stocurile mai mari de cupru din SUA în contextul actual al ofertei limitate înseamnă că și cumpărătorii din alte părți resimt presiunea. De asemenea, prețurile sunt influențate și de factori mai generali: un dolar mai slab, care stimulează metalele denominate în dolari, și o Chină rezistentă, potrivit companiei de consultanță Wood Mackenzie.

Optimismul dinaintea întâlnirii de joi dintre Trump și liderul chinez Xi Jinping a îmbunătățit, de asemenea, sentimentul general al pieței.

Chiar și cu acest impuls ascendent, perspectivele nu sunt tocmai roz.

„Riscul distrugerii cererii nu trebuie ignorat, întrucât cumpărătorii chinezi dau semne de sensibilitate la preț, ceea ce ar putea limita creșterea prețului cuprului”, au scris joi Warren Patterson și Ewa Manthey, strategi în domeniul mărfurilor la ING.

Sursa: Business Insider

Etichete: cotatie, argint, aur, metal, cupru,

Dată publicare: 30-10-2025 21:52

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Hoți români de cupru, condamnați în Franța. Au invocat „foamea”, dar judecătoarea a văzut teancurile de bani pe TikTok
Stiri externe
Hoți români de cupru, condamnați în Franța. Au invocat „foamea”, dar judecătoarea a văzut teancurile de bani pe TikTok

Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud-vestul Franţei, iar un al treilea, la doi ani. Cei trei au furat cel puţin 45 de tone de metal, pe care l-au vândut cu 320.000 de euro, scrie AFP.

Trump anunță o nouă taxă vamală de 50%. Care sunt statele afectate
Stiri externe
Trump anunță o nouă taxă vamală de 50%. Care sunt statele afectate

Preşedintele Donald Trump a anunțat o taxă de 50% pe importurile cupru, cu scopul de a stimula producţia americană a unui metal esenţial pentru vehiculele electrice, echipamentele militare, reţeaua electrică şi multe bunuri de consum.

Pagubă de 40.000 de lei, făcută de doi bărbați pe autostrada A7. Hoții de cabluri de cupru s-au trezit cu poliția acasă
Stiri actuale
Pagubă de 40.000 de lei, făcută de doi bărbați pe autostrada A7. Hoții de cabluri de cupru s-au trezit cu poliția acasă

Abia dată în folosință, autostrada A7 Ploiești-Mizil a devenit ținta hoților.

Trei bărbați, cercetați pentru că au furat cabluri de cupru dintr-o electrocentrală. Prejudiciul pe care l-au produs
Stiri Justitie
Trei bărbați, cercetați pentru că au furat cabluri de cupru dintr-o electrocentrală. Prejudiciul pe care l-au produs

Trei bărbaţi sunt cercetaţi pentru că ar fi furat cabluri şi componente electrice din cupru din incinta Complexului Energetic Turceni. Faptele s-au produs în mod repetat, prejudiciul fiind estimat la peste 1,3 milioane de lei.

Lacul Albastru, un loc unic în Europa. De ce se schimbă culoarea apei de smarald din Maramureș în fiecare sezon
Stiri Turism
Lacul Albastru, un loc unic în Europa. De ce se schimbă culoarea apei de smarald din Maramureș în fiecare sezon

Lacul Albastru, situat lângă Baia Sprie, în Maramureș, este un lac unic în Europa datorită culorii sale intense, care variază de la verde smarald la albastru, în funcție de lumină și de concentrația de sulf și cupru din apă.    

Recomandări
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28