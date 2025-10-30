Metalul care a atins cotații record. Nu e nici aurul, nici argintul. SUA au făcut stocuri importante

Cuprul a atins un record de 11.200 dolari pe tonă, pe fondul intensificării tensiunilor la nivelul aprovizionării globale.

Deficitul înregistrat de marile companii miniere și cererea în creștere din partea sectorului AI și al energiei curate determină o creștere accelerată a prețurilor. Deficitul de 150.000 de tone care se profilează pentru anul viitor va menține presiunea pe piețele cuprului.

Dacă creșterea spectaculoasă a aurului a uimit pe toată lumea pe parcursul întregului an, acum cuprul reprezintă acum o surpriză.

Miercuri, contractele futures pe cupru pe trei luni la London Metal Exchange, referința globală, au atins un record de 11.200 dolari pe tonă metrică, depășind maximul anterior de 11.104,50 dolari stabilit în mai 2024, arată Business Insider.

Metalul roșu utilizat în construcții, rețele electrice și electronică a crescut cu aproximativ 26% în acest an, remarcându-se în complexul metalelor de bază.

Creșterea record a cuprului a fost alimentată de tensiunile din aprovizionare, pe fondul întreruperilor semnalate de marile companii miniere la nivel mondial. Aceste dificultăți survin în contextul accelerării cererii generate de tranziția energetică și de infrastructura de inteligență artificială — o combinație care ar putea duce la un deficit pe piață în anul viitor.

La începutul acestei săptămâni, compania minieră britanică Anglo American a avertizat că producția fabricii sale Collahuasi din Chile va fi mai mică decât se preconiza.

Compania minieră anglo-elvețiană Glencore și-a redus, de asemenea, previziunile anuale privind cuprul, după ce a raportat o producție mai mică în primele nouă luni.

Au avut loc incidente majore la alte mari companii miniere — inclusiv o alunecare de teren, inundații și prăbușirea unei mine — în Indonezia, Congo și Chile.

Grupul internațional de studiu al cuprului, un organism interguvernamental, prevede acum un deficit de 150.000 de tone pentru anul viitor, inversând surplusul de 178.000 de tone din acest an.

Ultimele evoluții încheie un an volatil pentru piața cuprului.

La începutul anului 2025, comercianții au anticipat noile tarife comerciale impuse de președintele Donald Trump și au adus în avans transporturile de cupru în SUA. Câteva luni mai târziu, aceștia au fost luați prin surprindere când administrația a scutit cuprul prelucrat de aceste taxe de import ridicate.

Deși riscul tarifar s-a atenuat pentru moment, stocurile mai mari de cupru din SUA în contextul actual al ofertei limitate înseamnă că și cumpărătorii din alte părți resimt presiunea. De asemenea, prețurile sunt influențate și de factori mai generali: un dolar mai slab, care stimulează metalele denominate în dolari, și o Chină rezistentă, potrivit companiei de consultanță Wood Mackenzie.

Optimismul dinaintea întâlnirii de joi dintre Trump și liderul chinez Xi Jinping a îmbunătățit, de asemenea, sentimentul general al pieței.

Chiar și cu acest impuls ascendent, perspectivele nu sunt tocmai roz.

„Riscul distrugerii cererii nu trebuie ignorat, întrucât cumpărătorii chinezi dau semne de sensibilitate la preț, ceea ce ar putea limita creșterea prețului cuprului”, au scris joi Warren Patterson și Ewa Manthey, strategi în domeniul mărfurilor la ING.

