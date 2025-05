Cheltuieli tot mai mari pentru români de la o zi la alta, după devalorizarea leului. Chiriile și ratele cresc simțitor

Banca Națională a publicat la prânz un curs de 5,12 lei pentru un euro, iar indicele ROBOR, după care sunt calculate dobânzile la credite, a urcat și mai puternic. Puterea de cumpărare a românilor este tot mai mică de la o zi la alta.

Pentru a treia zi la rând, leul se devalorizează. Un euro a ajuns acum la 5 lei și 12 bani, conform cursului valutar oficial publicat astăzi de BNR. Creșterea este mai mică față de cea de ieri, dar la multe case de schimb valutar euro se schimbă și peste pragul de 5,2 lei.

Mai accelerat au crescut însă dobânzile. ROBOR la 3 luni face un salt mare, mai mare decât în ultimele zile, și a ajuns la 7,25%. Vorbim deja de o creștere de peste 20% față de nivelul de 5,9%, unde era de la începutul anului.

Toate acestea duc la cheltuieli mai mari pentru noi toți. Cresc costurile cu locuirea - pentru cei care au rate dependente de ROBOR, dar și pentru cei care stau în chirie, negociată de regulă în euro.

Tot în euro sunt calculate și prețurile locuințelor și cele ale mașinilor. Se scumpesc și multe servicii, de exemplu abonamentele la telefonie mobilă, dar și alimentele importate. Unele scumpiri le vom vedea mai târziu, la carburanți, de pildă, pentru că accizele sunt tot în euro.

Christian Năsulea, profesor de economie la Universitatea București: „Mulți oameni poate se gândesc: Eu nu am bani să îmi cumpăr mașină, nu am bani să îmi cumpăr apartament. Toate produsele pe care le cumpărăm se vor scumpi. Vorbim de o pierdere de putere de cumpărare deja vizibilă de câteva procente în doar câteva zile.”

Cei care stau în chirie văd deja scumpiri. De exemplu, pentru un apartament cu o chirie de 500 de euro, prețul la cursul de acum e mai mare cu 72 de lei. Pentru un credit de aproximativ 250.000 de lei, calculat în funcție de ROBOR, rata crește cu 250 de lei, conform finzoom.

În schimb, cei care au economii ar putea primi dobânzi mai bune la depozite.

Irina Chițu, reprezentantă comparator bancar: „S-ar putea să crească în următoarea perioadă dacă băncile vor avea nevoie de bani. Titlurile de stat au dobânzi întotdeauna mai mari decât cele de la depozite și aici vom vedea că vor crește prima dată, pentru că statul are nevoie de finanțare.”

Când vine vorba de cheltuieli, mulți au devenit deja mai chibzuiți.

Vânzările cu amănuntul au crescut în primul trimestru comparativ cu anul trecut, însă în martie consumul a fost deja mai mic decât în februarie. Vânzări mai mici s-au văzut la carburanți, iar alimentele au rămas la același nivel.

Rafu Nechita, economist: „Dacă am face analiza în termeni reali, am vedea o scădere a consumului de la an la an. Ce poate să însemne acest lucru? Poate să arate o îngrijorare — bani albi pentru zile negre. Oamenii își amână niște cheltuieli - hai să vedem, zugrăvim sau nu, mergem în vacanța aia mai scumpă sau cea mai ieftină. Consumul a fost indicatorul care a alimentat cel mai mult creșterea economică a României. Dacă puterea de cumpărare a românilor scade, iar produsele vor fi mai scumpe, și acest motor își va încetini turația.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: