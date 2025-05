Isărescu: Ne-am jucat cu focul, noi ca ţară. Prioritatea o reprezintă restabilirea încrederii pieţelor de capital

"Prioritatea o reprezintă restabilirea încrederii pieţelor de capital. Ea a fost zguduită, nu tulburată. Aici ne-am jucat cu focul, noi ca ţară. Dacă cineva vorbeşte de naţionalizare, doar piaţa de capital ce poate să facă? Să se ducă şi să zică "Am venit să-mi tai capul!". Bineînţeles că pleacă. Şi au fost ieşiri mari de capital. Restabilirea încrederii este esenţială în condiţiile de pace socială, că nu poţi să o faci numai pe declaraţii", a spus Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Ce spune despre posibile măsuri de austeritate

De asemenea, el a menţionat că reducerea deficitului este problematică pentru că cineva trebuie să suporte costurile ajustării.

"Distribuţia costurilor acestei ajustări este problema esenţială. Şi asta este o chestiune politică. Politicienii vor stabili acea formulă de a distribui treptat, sustenabil, reducerea cheltuielilor sau creşterea veniturilor, astfel încât să nu accentueze problemele sociale, să nu cadă numai pe o grupare socială sau pe alta. Şi asta este o decizie destul de greu. Şi de aceea nu fac alte comentarii. Am vorbit în Parlament şi mă repet. Acum sunt mulţi care se repetă, mă repet şi eu. Am spus că există o formulă prin care putem să evităm austeritatea, pentru că acesta a ajuns un cuvânt care sperie. L-am folosit aici cuvântul "treptat strângem cureaua", un program de dietă, i-am spus, da. Care nu înseamnă neapărat austeritate. Este exact programul negociat cu Uniunea Europeană, care înseamnă treptat, nu brutal, cam 0,7, maximum un procent de reducere anuală a deficitului public. Să fie sub creşterea economică, pentru asta trebuie să asiguri creştere economică de 3%, astfel ca la nivelul întregii ţări să nu fie austeritate. Să nu mai fie într-adevăr, cuvântul nu-mi place, dar l-aţi folosit dumneavoastră de am obosit, să nu mai fie dezmăţ în ceea ce priveşte cheltuielile, dar nu austeritate", a declarat Mugur Isărescu.

Comisia Europeană a redus la 1,4%, de la 2,5% anterior, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, şi a avertizat că deficitul guvernamental va rămâne la un nivel ridicat, de 8,6% din PIB în 2025 şi 8,4% din PIB în 2026, potrivit previziunilor economice de primăvară publicate luni.

Bugetul pentru anul în curs este construit pe o creştere economică de 2,5% iar ţinta de deficit este de 7% din PIB. În primul trimestru din acest an, PIB a stagnat iar deficitul bugetar s-a situat la 2,28% din PIB.

