Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan la Summitul pentru Guvernanță Digitală:

Nicușor Dan a dezvăluit că instrumentul AI pe care îl folosește îi oferă sinteze. Acestea variază de la politică externă până la matematică.

Ne lipsește o strategie de AI a statului român, dar cred că o să avem;

Tehnologia și digitalizarea ar putea fi folosite pentru a aduce statul mai aproape de românii din diaspora. Statul ar trebui să folosească tehnologia pentru procesarea automată a documentelor în relația cu cetățenii din afara țării;

Faptul că avem un ministru al Digitalizării e un pas important pentru integrarea tehnologiei în activitatea statului român;

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) ar putea ajunge în subordinea premierului;

Trebuie ca banii din următorul buget pe 7 ani al UE trebuie să fie folosiți în proiecte importante pentru statul român;

Român are nevoie de o strategie și discuții structurate pentru atragerea banilor europeni;

Sunt multe zone în statul român în care există opinii divergente, dar nu și în ceea ce privește digitalizarea;

România este o societate ajunsă la adolescență, a explicat Nicușor Dan atunci când a fost întrebat care este stagiul de maturizare al țării noastre;

Încerc să-mi feresc copii de dependența digitală;

Mi-e frică de 2028 (n.r. an cu alegeri locale și parlamentare), a explicat președintele când a fost întrebat de viitorul digitalizării, anul 2029 și securitate;

Am pierdut mult timp ca societate pe mize mici și foarte mici (...) Sunt ținte mari ca Educația, colectarea taxelor sau digitalizare pe care abia le-am abordat;

Nicușor Dan participă și la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală aduce la Palatul Cotroceni, pe 19 noiembrie, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, decidenți și voci de prim rang ale transformării digitale din întreaga Europă, pentru o reflecție strategică despre România în era digitală și a inteligenței artificiale.

Ediția din acest an are trei teme: identitatea digitală, inteligența artificială și busola strategică a României. Aceste teme constituie piloni esențiali pe agendă, cu precădere în contextul negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, o finanțare indispensabilă pentru accelerarea progreselor în domenii precum identitatea digitală și inteligența artificială.

Prima ediție a avut loc pe 25 noiembrie 2025 la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Nicușor Dan participă și la Bucharest Forum

Cea de-a 15-a ediţie a Bucharest Forum aduce oficialii români în dialog cu reprezentanţi ai instituţiilor europene şi internaţionale, lideri de afaceri şi experţi, într-un program care leagă priorităţile naţionale de deciziile economice şi de securitate ale Europei, notează Agerpres.

„Bucharest Forum s-a consolidat drept cel mai amplu eveniment de dialog strategic din Europa Centrală şi de Est, reunind lideri politici, decidenţi, experţi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din Europa, Asia, Statele Unite ale Americii şi Orientul Mijlociu, într-o platformă unică de dezbatere asupra marilor transformări geopolitice şi economice globale”, au transmis, miercuri, organizatorii, într-un comunicat de presă.

Aceştia precizează că participarea oficialilor români se va desfăşura pe parcursul ambelor zile.

Joi, Sorin Grindeanu va susţine o intervenţie în deschiderea programului, iar preşedintele Nicuşor Dan va avea un discurs în prima parte a dimineţii.

Vineri, agenda include intervenţiile premierului Luca Niculescu, preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, şi viceprim-ministrului Republicii Moldova, Mihail Popşoi.

Organizat de Institutul Aspen România şi German Marshall Fund of the United States, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Forumul are în acest an tema ”On the Edge of Realignment”.

Politică externă, finanţe şi apărare: priorităţile României în dezbatere

Organizatorii anunţă că ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, va interveni în sesiunea ”Redrawing the Sources of Power”, care va include şi un mesaj video preînregistrat al Radmilei Šekerinska, secretar general adjunct al NATO.

„Conversaţia care urmează va reuni perspectivele diplomaţiei române şi europene, prin participarea Anei Tinca, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a Kajsei Ollongren, secretar general al Serviciului European de Acţiune Externă, şi a lui Simon Coveney, fost viceprim-ministru şi ministru de externe al Irlandei, în prezent Head of Global Affairs, EY EMEIA”, arată organizatorii.

Potrivit acestora, ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, va participa la dezbaterea despre credibilitatea fiscală, alături de Helge Berger, director adjunct în cadrul Fondului Monetar Internaţional, Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naţionale a Moldovei, şi Sergiu Manea, CEO BCR şi vicepreşedinte al Institutului Aspen România.

Sesiunea va examina relaţia dintre costurile de finanţare, stabilitatea sectorului bancar şi alegerile bugetare, într-un context de presiune asupra cheltuielilor publice.

Ministrul apărării naţionale, Ştefan-Radu Oprea, va susţine o intervenţie înaintea panelului dedicat industriei de apărare. Reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, ROMARM, German Marshall Fund şi Clifford Chance vor discuta despre capacitatea de producţie, infrastructura strategică şi cooperarea dintre guverne şi companii.

De la priorităţi naţionale la cooperare europeană

„Digitalizarea şi inteligenţa artificială vor aduce în dialog autorităţile române cu instituţii europene şi companii de tehnologie globale. Costinel-Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială, va participa la panelul despre protejarea economiei digitale, alături de Dan Cîmpean, directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, şi Luca Tagliaretti, director executiv al Centrului european de competenţe în materie de securitate cibernetică, precum şi de reprezentanţi ai Vodafone, Google şi Mastercard”, se arată în comunicatul citat.

În domeniul energiei, Marius Poşa, secretar de stat în Ministerul Energiei, va participa la dezbaterea despre cum protejăm infrastructura critică din Marea Neagră, iar Constantin Saragea, secretar general al ministerului, la conversaţia despre competitivitatea energetică a Europei.

Programul va include şi perspectiva administraţiei locale asupra investiţiilor şi dezvoltării urbane.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, Ionuţ Pucheanu, primarul Galaţiului, şi Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul municipiului Bacău, vor participa la sesiunea despre rolul oraşelor în competitivitatea economică.

Printre invitaţii internaţionali ai ediţiei se numără Annalena Baerbock, fost ministru de externe al Germaniei şi fost preşedinte al Adunării Generale a ONU, şi Gunther Krichbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei. Baerbock va participa la o conversaţie cu Radu Burnete, consilier prezidenţial, despre cooperarea economică şi securitatea naţională. Krichbaum va discuta despre poziţia economică a Europei alături de Clara Alexandra Volintiru, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.