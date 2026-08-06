Țara noastră, spun specialiștii în domeniu, are unul dintre cei mai buni ani agricoli din ultimele decenii. Recoltele de grâu orz și rapiță au atins niveluri record, iar estimările pentru porumb și floarea-soarelui sunt, de asemenea, mai optimiste ca anul trecut.

Cu toate suprafețele de grâu, orz și rapiță recoltate, fermierii se uită cu admirație la producțiile din acest an. Potrivit analiștilor, toate cele trei culturi au atins niveluri record de producție.

Pentru grâu este estimată o recoltă de 13,4 milioane de tone, iar pentru orz și rapiță de câte 3,3 milioane de tone.

Cezar Gheorghe, analist în domeniul agricol: „Dacă luăm cumulativ cele trei recolte ale culturilor de toamnă, putem spune că România nu a văzut niciodată, dar niciodată în istoria ei asemenea volume de recoltă. În contextul european trebuie să vedem România într-o notă foarte pozitivă. România este singura țară din complexul european de 27 de țări care a înregistrat progrese vizibile de la an la an în ceea ce privește volumele de marfă”.

Recoltele bogate se explică și prin extinderea suprafețelor cultivate cu aceste plante, care fentează perioadele de arșița. În acest context, mulți fermieri le-au ales și au redus în același timp culturile de porumb, de exemplu, unde suprafața cultivată a scăzut cu aproape un milion de hectare.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cu toate că sunt direct afectate de temperaturile extrem de ridicate din timpul verii, estimările pentru recoltele de semințe de floarea soarelui și porumb arată bine în acest an, potrivit analiștilor din domeniul agricol. În cazul culturii de floarea soarelui, de exemplu, se așteaptă o recoltă de aproape 2,7 milioane de tone, față de 1,9 milioane de tone anul trecut. Iar dacă ne uităm la porumb, estimările arată o recoltă de peste 8 milioane de tone, față de doar 6 în 2025”.

În județul Constanța, din cele 420.000 de hectare de teren arabil, aproximativ 25.000 sunt cultivate cu porumb, iar 3.000 de hectare sunt irigate.

Gheorghe Lămureanu, agricultor: „Să recunoaștem că am avut un an mai bun de precipitații în zona noastră și chiar și în toată Dobrogea, însă temperaturile și canicula au dublat sau chiar triplat consumul de apă prin evaporare”.

În vreme ce fermierii mari cu sisteme de irigații fac calcule de profit, pentru ceilalți situația este grea. Sunt și zone din țară, precum vestul, dar și unele porțiuni din Moldova unde nu a plouat suficient.

Iuri Leteanu, agricultor din județul Bacău: „La noi aici, în câmp, nu a mai plouat de trei săptămâni, niciun strop. După cum ați văzut, porumbul s-a uscat. Floarea soarelui, la fel. Fără apă producția va fi foarte mică”.

Într-un an în care multe state europene estimează recolte slabe România ar putea lua partea leului. Și analiștii departamentului american de agricultura arată că țara noastră va rămâne cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană, depășind Franța și Germania.