Guvern transmite că pentru 2026, ANL estimează venituri totale de 405,6 milioane de lei, provenite din venituri din plasamente financiare și dobânzi la credite, activități și servicii prestate (inclusiv chirii și comisioane), vânzarea locuințelor pentru tineri și recuperarea investițiilor din chirii, utilizarea excedentului din anii precedenți, sume alocate de la bugetul de stat pentru programele de locuințe.

„Cheltuielile totale sunt estimate la 2,13 miliarde lei credite de angajament și 405,6 milioane lei credite bugetare. Acestea sunt structurate astfel: cheltuieli de personal (13,2 milioane lei), menținute la un nivel controlat prin măsuri de eficientizare, bunuri și servicii (4,8 milioane lei) pentru funcționarea instituției, alte cheltuieli, inclusiv plăți din hotărâri judecătorești și obligații legale, investiții majore în programele de locuințe”, a precizat Executivul în comunicat.

Pentru anul 2026, Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) are prevăzute cheltuieli totale de 2,132 miliarde de lei sub formă de credite de angajament și 405,6 milioane de lei sub formă de credite bugetare. Diferența dintre cele două categorii este semnificativă: creditele bugetare reprezintă sumele care pot fi plătite efectiv în cursul anului 2026, în timp ce creditele de angajament permit încheierea unor contracte cu derulare pe mai mulți ani, chiar dacă plățile vor fi efectuate ulterior.

Cea mai mare parte a fondurilor este direcționată către investiții în construcția de locuințe. Pentru acest obiectiv sunt prevăzute credite de angajament de 1,903 miliarde de lei și credite bugetare de 300 de milioane de lei. În plus, ANL a inclus în buget cheltuieli de 928.000 de lei pentru achiziția de echipamente și mijloace de transport, precum și 1,683 milioane de lei pentru alte active fixe.

Separat, prin programele finanțate din împrumuturi rambursabile, destinate construcției de locuințe pentru tineri, sunt prevăzute credite de angajament de 195,6 milioane de lei și credite bugetare de 72,9 milioane de lei.

Cheltuielile de personal ale instituției sunt estimate la 13,211 milioane de lei. Din această sumă, 11,513 milioane de lei reprezintă salarii de bază. Bugetul mai include 370.000 de lei pentru sporuri aferente condițiilor de muncă, 215.000 de lei pentru indemnizații acordate persoanelor din afara unității, 100.000 de lei pentru cheltuieli de delegare, 345.000 de lei pentru indemnizația de hrană, 117.000 de lei pentru alte drepturi salariale, 86.000 de lei pentru vouchere de vacanță și 465.000 de lei pentru contribuția asiguratorie pentru muncă.

Documentele bugetare nu conțin informații privind numărul de posturi din cadrul ANL. Organigrama și statul de funcții trebuie consultate în acte normative distincte, precum hotărâri de guvern sau ordine ministeriale, ori pot fi solicitate direct instituției în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În bugetul documentul adoptat de Guvern este menționat și un excedent acumulat din anii anteriori în valoare de 453,625 milioane de lei. Existența acestei sume indică faptul că, în anii precedenți, ANL a înregistrat venituri sau alocări mai mari decât nivelul cheltuielilor efectuate.

ANL, la un pas de desființare în 2025

În luna aprilie 2025, în spațiul public a apărut informația că Agenția Națională pentru Locuințe urma să fie desființată după 27 de ani de activitate, sarcinile acesteia urmând să fie preluate de un nou program, numit „Alexandru Cișmigiu”, administrat de Ministerul Dezvoltării.

Decizia de a desființa ANL ar fi venit la pachet și cu dispariția unei alte instituții, Institutul Național de Administrație (INA). Ministerul Dezvoltării acuzând faptul că cele două agenții duceau la pierderea banilor publici. Instituțiile ar fi urmat să fie desființate prin absorbție, atribuțiile celor două urmând să fie preluate de către Ministerul Dezvoltării.

„Integrarea Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației reprezintă o decizie strategică de eficientizare a cheltuielilor și a activității, deoarece permite optimizarea resurselor financiare și umane, reducând semnificativ cheltuielile administrative și sporind viteza de implementare a proiectelor. Având deja o capacitate demonstrată de gestionare a investițiilor în construcția de unități locative cu o eficiență de peste zece ori mai mare decât ANL, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate extinde și accelera programele de locuire, eliminând astfel redundanțele și suprapunerile instituționale”, a declarat ministrul Cseke Attila.

„În ceea ce privește programele privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe pentru specialiștii din învățământ și din sănătate, destinate închirierii, construcția de locuințe de serviciu și, respectiv, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, vor continua ca subprograme ale noului programul cu denumirea ”Alexandru Cișmigiu”, ca un omagiu adus inginerului, profesorului, omului de știință omonim, mai transmitea Ministerul Dezvoltării.