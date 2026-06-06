De la locomotivele pe abur și vagoanele ultramoderne, aflate în mișcare, până la gări și tuneluri, toate elementele au fost reproduse cât mai fidel realității, la scară mică.

Sute de oameni au explorat micul univers feroviar - mai exact, de 87 de ori mai mic decât în realitate.

Femeie: ”Avem acasă colecţie de trenuleţe inclusiv mici trenuleţe de colecţie a soţului primite de la starbunic şi bunicul meu a fost în domeniu aşa că şi eu iubesc trenurile de mica”.

Zeci de echipe din România, Austria, Ungaria, Croația sau Slovenia, au contribuit cu diorame spectaculoase.

Ursula Leitner, expozant Austria: ”Am adus 8 module, o gară mare, ceva special e că avem bariere care se ridică la comanda copiilor, mașinuțe care merg la gară și tot timpul adăugăm ceva nou”.

Claudiu Rarău, expozant: ”Noi avem gara de la Zăbrani care este pe linia Timișoara – Radna. Mai avem un modul, cimitirul de la Socodor care este printre singurele cimitire din România prin mijlocul căreia trece trenul”.

Mircea Dorobanțu, expozant: ”Mai mute module care reprezintă gara Buziaş şi o buclă de întoarcere a trenurilor. Le vedem rulând acasă nu avem spaţiu suficient. Mii de ore de muncă, poate să coste de la două sute de euro la o sută de mii de euro”.

Gabriel Nagy, organizator: ”Pot să fie ore pot să fie zile, săptămâni pot să fie ani, depinde de cât timp vrea el să investească şi la ce nivel de detaliu vrea să ajungă. Modelismul feroviar se poate practica cam în toate gamele de preţ”.

Expoziția, aflată la a 5-a ediție, cuprinde nu numai trenurile și infrastructura feroviară, ci și elemente din natură sau din viața de zi cu zi.

Bogdan Blaga, director Complexul Muzeala Arad: ”Expoziţia de anul acesta aduce nou un circuit pe care se pot plimba atât cei mici cât şi cei mari cu un tren în miniatură pe lângă cea ce avem expus în aceste diorame extraordinare”.

Macheta poate fi admirată până duminică. Un bilet costă între 5 și 21 de lei.