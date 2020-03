Firmele, afectate de coronavirus. Soluţia unui restaurant a desfiinţat bufetul suedez

Teama de răspândirea coronavirusului are deja efecte economice.

Firmele din turism, transport, restaurantele, centrele de evenimente şi unele magazine, aprovizionate cu marfa chinezească, au început să resimtă drastic scăderea numărului de clienţi şi a vânzărilor.

Consiliul naţional al întreprinderilor mici şi mijlocii din România a cerut Guvernului sprijin pentru companiile afectate. De pildă, prelungirea termenelor pentru plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

Deşi în judeţul Alba nu a fost înregistrat încă niciun caz de infectare cu noul coronavirus, oamenii sunt precauţi. La un hotel din Alba Iulia, de pildă, mai multe grupuri de turişti şi-au anulat rezervările, iar la restaurant numărul clienţilor a scăzut în ultima perioadă.

Tiberiu Ţăran, manager hotel: Am avut unele grupuri, care deşi au fost făcute rezervaţii ferme cu avans achitat au renunţat să mai viziteze oraşul nostru. Au fost grupuri de elevi din mai multe zone ale ţării ."

Unele hoteluri permit anularea rezervărilor făcute până la data de 1 aprilie, fără a percepe vreo penalizare.

Iulia Gus, manager marketing: Pentru lunile februarie şi martie am avut peste 500 de nopţi de cazare anulate la care s-au adăugat conferinţele, şedinţele care au fost anulate sau amânate din acelaşi motiv.

Ca să asigure o igienizare mai bună, şeful restaurantului a decis să renunţe la bufetul suedez pentru mic dejun.

Toate comenzile sunt servite direct pe farfurie. Iar la intrarea în sala de mese sunt montate dozatoare cu dezinfectant.

Magazinele cu marfă chinezească resimt cel mai tare efectele epidemiei. Nu se mai pot aproviziona şi nici clienţii nu prea le mai trec pragul.

Comerciant: Se tem de viruşi, sunt convinsă că mulţi se tem.

Client: Eu am intrat, nu am cumpărat nimic, că nu am găsit ce căutam.

Client: Au puţini clienţi din cauză că le e frică la lume că probabil ei fiind chinezi, produsele lor, hainele să fie infestate, cine ştie.

Consiliul naţional al întreprinderilor mici şi mijlocii cere Guvernului să creeze mecanisme de ajutor pentru firmele aflate în dificultate. De pildă, acordarea imediată a voucherelor de vacanţă, pentru revigorarea turismului, sau subvenții pentru plata salariilor în domeniul transporturilor.