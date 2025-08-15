Explicația oficială a momentului în care cursul a spart pragul psihologic de 5 lei/euro în pragul alegerilor prezidențiale

Spargerea pragului psihologic de 5 lei pentru un euro a fost influențată de scăderea dobânzilor la creditele populației și creșterea randamentelor depozitelor, conform raportului BNR privind evoluțiile pieței financiare

Raportul BNR arată că leul s-a repoziționat pe un palier mai ridicat încă din debutul lunii aprilie, ca urmare a volatilității internaționale amplificate de tensiunile comerciale globale și de temerile privind adâncirea deficitului bugetar și a celui de cont curent.

În prima decadă a lunii mai, contextul electoral și tensiunile politice interne au accentuat incertitudinile pe piața valutară, generând ieșiri semnificative de capital.

În zilele imediat următoare primului tur al alegerilor prezidențiale, cursul leu/euro a crescut abrupt, depășind pragul de 5 lei, și s-a menținut la noile valori până după finalizarea procesului electoral, când a început să scadă treptat, dar fluctuant, în paralel cu ameliorarea sentimentului pe piețele financiare internaționale.

În iunie, detensionarea politică internă și progresele în formarea noii coaliții guvernamentale au favorizat o ușoară depreciere a leului, însă evoluțiile globale, precum intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu, au determinat revenirea cursului aproape de nivelurile de la sfârșitul lunii mai.

În raport cu dolarul SUA, leul s-a depreciat mai pronunțat în prima parte a lunii mai, însă a recuperat integral pierderile până la finalul trimestrului II, reflectând reluarea tendinței generale de slăbire a dolarului pe plan internațional.

Leul a atins apogeul istoric

În primăvara anului 2025, leul românesc s-a depreciat semnificativ față de euro, atingând un curs oficial de 5,0378 lei pentru un euro, conform comunicatului BNR din 6 mai. A fost pentru prima dată în istoria recentă când pragul psihologic de 5 lei pentru un euro a fost depășit, chiar și în perioadele de recesiune, precum cea din 2020 provocată de pandemia de COVID-19.

Această depreciere a fost determinată de criza politică internă, instabilitatea guvernamentală și scăderea încrederii investitorilor. Confirmarea oficială a depășirii pragului de 5 lei pe piața interbancară de către Banca Centrală Europeană a accentuat presiunile asupra monedei naționale. În paralel, creșterea dobânzilor și ieșirile de capital au determinat BNR să intervină prin atragerea de lichiditate pentru a tempera fluctuațiile valutare.

Efectele asupra economiei românești au fost semnificative, influențând costurile importurilor și presiunea asupra datoriei guvernamentale exprimate în euro.

