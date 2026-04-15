Acesta va servi drept addendum la Acordul de Cumpărare a Activelor (APA), potrivit unui document consultat de Agerpres.

"În completarea raportului din data de 19.02.2026 şi din 14.04.2026, ArcelorMittal Hunedoara informează că a atins un moment cheie în vânzarea planificată a activelor sale către UMB Steel, după anunţarea închiderii permanente a producţiei pe acest amplasament în octombrie 2025. Acordul de Cumpărare a Activelor (APA) dintre părţi a fost încheiat la 17 februarie 2026, iar toate condiţiile precedente necesare pentru finalizarea tranzacţiei au fost acum îndeplinite. Cu toate aprobările obţinute, tranzacţia a fost încheiată oficial astăzi, 15 aprilie, prin semnarea unui document de închidere, care va servi drept addendum la APA. Conform termenilor acordului, întreaga bază de active a ArcelorMittal Hunedoara va fi transferată către UMB Steel", se arată în document.

Aproximativ 20 de salariaţi din cei aproape 100 vor rămâne la entitatea juridică a companiei, care va continua să funcţioneze.

ArcelorMittal Hunedoara are în prezent aproximativ 100 de salariaţi cu normă întreagă. Cu ocazia încheierii tranzacţiei, majoritatea acestora vor fi eliberaţi şi vor primi plăţi compensatorii în conformitate cu reglementările şi politicile interne aplicabile.

"ArcelorMittal Hunedoara şi UMB Steel sunt angajate să asigure o tranziţie lină şi transparentă pentru toate părţile interesate pe parcursul ultimelor etape ale procesului", se mai precizează în documentul companiei, remis BVB.

Activele ArcelorMittal Hunedoara au fost preluate contra sumei de 12,5 milioane de euro (+TVA aplicabil). Tranzacţia a fost aprobată de acţionarii societăţii prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din data de 9 februarie 2026.

La data de 8 aprilie, Consiliul Concurenţei a anunţat că a autorizat tranzacţia prin care UMB Steel preia activele care aparţin ArcelorMittal Hunedoara.

"În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal", se arată într-un comunicat al instituţiei.

UMB Steel face parte din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în domenii precum: proiectare şi construcţie de drumuri şi poduri, construcţii de clădiri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii şi producerea energiei electrice.

Activele ArcelorMittal Hunedoara vizate de tranzacţie constau, în principal, în echipamentele şi instalaţiile de producţie, materialele şi stocurile, precum şi terenurile şi clădirile aferente fabricii din judeţul Hunedoara şi anumite active imobiliare situate în afara acesteia.