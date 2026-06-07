„A fost un fel de cadou pe care mi l-am făcut de ziua mea: să pun niște bani acolo și să mă distrez puțin”, a declarat pentru CBS News inginerul de producție în vârstă de 29 de ani.

Owens nu se aștepta să se îmbogățească peste noapte. El a spus că își dorea doar niște bani în plus pentru a se întreține pe sine și pentru a-și ajuta câțiva membri ai familiei. A avut câteva succese la început, însă la puțin peste o lună după ce a început să tranzacționeze, locuitorul din Oklahoma City ajunsese deja pe pierdere.

Tineri precum Owens spun că sunt atrași de piețele de predicții în căutarea adrenalinei, a câștigurilor rapide și, în unele cazuri, a siguranței financiare.

Potrivit unui sondaj realizat în aprilie de Navigator Research, aproape 40% dintre bărbații cu vârste între 18 și 34 de ani folosesc piețe de predicții. Pe Kalshi, una dintre cele mai importante platforme din Statele Unite, aproximativ 3 milioane dintre cei 4 milioane de utilizatori activi sunt bărbați. Șase din zece utilizatori au între 18 și 34 de ani.

În ultima perioadă, piețele de predicții au intrat în atenția autorităților din cauza unor suspiciuni de tranzacții bazate pe informații privilegiate, iar bărbații s-au aflat în centrul mai multor cazuri răsunătoare.

Printre acestea se numără un angajat Google acuzat că ar fi câștigat peste 1,2 milioane de dolari pe platforma Polymarket folosind informații confidențiale ale companiei. Un militar american din trupele speciale a fost arestat după ce ar fi pariat pe înlăturarea de la putere a fostului lider venezuelean Nicolás Maduro înainte ca informațiile despre o operațiune americană să devină publice. De asemenea, fostul congresman american George Santos este analizat pentru posibile tranzacții pe bază de informații privilegiate pe Kalshi.

Experții spun că nu este surprinzător faptul că bărbații reprezintă principalii clienți ai acestor platforme, având în vedere apetitul lor mai ridicat pentru risc.

„Bărbații tineri tind să aibă mai multă încredere decât femeile atunci când vine vorba despre decizii financiare și asumarea riscurilor”, a explicat Michael Liersch, specialist în finanțe comportamentale și director de planificare la Edelman Financial Engines. „Acest lucru are legătură cu o convingere puternică că au dreptate.”

Adrenalina piețelor de predicții

Piețele de predicții permit utilizatorilor să parieze pe o gamă largă de evenimente viitoare.

Pentru a tranzacționa, utilizatorii aleg de regulă între răspunsurile „da” și „nu” la anumite întrebări, prin contracte de eveniment evaluate între 0 și 1 dolar. Dacă predicția se dovedește corectă, fiecare contract aduce un câștig de 1 dolar. Dacă este greșită, utilizatorul pierde banii investiți.

Pariurile pot viza orice, de la confirmarea existenței extratereștrilor de către guvernul SUA până la echipa care va câștiga Cupa Mondială la fotbal.

Owens, fan al baschetului, tranzacționează în principal evenimente sportive, inclusiv meciuri ale echipei sale favorite din NBA, Oklahoma City Thunder.

Unul dintre primele sale pariuri combinate, care permit gruparea mai multor contracte într-o singură tranzacție, i-a adus un profit de 456 de dolari dintr-o miză de 50 de dolari — un randament de peste 800%.

Într-un alt pariu combinat, a anticipat corect rezultatele a trei meciuri de baschet profesionist, transformând 196 de dolari în aproape 1.700 de dolari.

O altă categorie populară este cea a așa-numitelor „piețe de mențiuni”, unde utilizatorii pariază pe cuvintele sau expresiile pe care politicieni, vedete sau alte persoane publice le vor folosi în timpul unor evenimente.

Așa a aflat Steven Zhang, student la Universitatea California din Los Angeles (UCLA), despre Polymarket.

Tânărul de 20 de ani studia în bibliotecă împreună cu un prieten în 2024 când a văzut pe rețelele sociale o reclamă care invita utilizatorii să parieze pe ceea ce urma să spună Donald Trump într-o dezbatere prezidențială.

Zhang mai văzuse reclama de câteva ori. De data aceasta, el și prietenii săi au decis să încerce.

„Îmi amintesc că am pus 20 de dolari pe Polymarket, într-un portofel cripto, apoi am făcut câteva pariuri și am pierdut tot”, a povestit el.