Canicula ar putea „topi” creșterea economică a Europei din 2026. România, printre țările vulnerabile la căldura extremă

Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar un grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB/locuitor de circa 0,4–0,6 puncte procentuale.

„În timp ce variația numărului de zile de căldură extremă are un efect limitat asupra dinamicii PIB pe locuitor (-0,02 puncte procentuale pentru fiecare zi suplimentară), perioadele prelungite de căldură – de peste o lună – sunt asociate cu o încetinire mai vizibilă a creșterii economice, de aproximativ 0,5 puncte procentuale. Impactul este semnificativ mai pronunțat în cazul regiunilor mai puțin dezvoltate (primele două decile ale PIB pe locuitor), unde scăderea estimată ajunge la circa 2,2 puncte procentuale”, se arată în raportul anual al BNR pe 2025.

România este foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o Strategie Națională de Adaptare la Schimbările Climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizeză experții organizației.

În perioada 2020-2024, România a avut, în medie, 48 de zile pe an cu expunere la stres termic, cu peste 18 zile suplimentare față de perioada de referință 1981-2010. OCDE spune că valurile de căldură reduc activitatea economică prin:

scăderea productivității muncii;

creșterea îmbolnăvirilor și absenteismului;

perturbarea transporturilor;

probleme în alimentarea cu apă;

efecte asupra agriculturii;

presiuni asupra producției de energie.

„Resursele de apă sunt supuse unei presiuni tot mai mari, pe fondul gestionării ineficiente și al infrastructurii învechite. Este nevoie de măsuri accelerate pentru creșterea eficienței utilizării apei, inclusiv prin modernizarea infrastructurii, promovarea unor sisteme de irigații sustenabile și îmbunătățirea tratării apelor uzate”, se arată în raportul OCDE.