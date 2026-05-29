Proiectul este încă în dezbatere publică și va suferi modificări, după negocieri.

Discuțiile au început vineri după-amiază și au durat mai bine de trei ore, timp în care sindicatele reprezentative pentru angajații MAI, MApN sau cei din serviciile secrete au venit cu propuneri la Ministerul Muncii.

O problemă ridicată a fost aceea legată de o neconcordanță a datelor necesare privind salariile aflate în plată - nu toate informațiile ar fi transmise la inițiatorii legii, iar în forma actuală, proiectul de lege vine cu creșteri salariale pentru angajații cu funcții de conducere și mai puțin pentru cei aflați la început de carieră.

Și în acest domeniu s-a pus problema sporurilor specifice pentru angajații din MAI, de exemplu. Norma de hrană nu se mai regăsește în noul proiect, iar pentru orele de muncă de la sfârșitul săptămânii - autoritățile propun plata de patru lei pe oră, însă în prezent - angajații primesc un spor care ajunge la 75% din salariu.

De partea cealaltă, autoritățile au cerut propunerile sindicatelor - iau în calcul să îmbunătățească proiectul de lege, astfel încât să se țină cont de complexitatea fiecărei meserii. Pentru apărare și ordine publică este alocată o sumă de 1,6 miliarde de lei - dintr-un total de 8 miliarde - iar cu acești bani ar trebui să fie acoperite toate majorările salariale.

Discuțiile vor continua și săptămâna viitoare, când ar urma să ajungă la negocieri sindicatele din justiție și administrație publică.