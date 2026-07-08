La acest moment, pe sensul de ieșire din România nu sunt autovehicule de marfă în așteptare, adaugă sursa citată.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, reprezentanții companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea (România) și Sviștov (Bulgaria) au comunicat suspendarea temporară a cursei de bac pe această rută, începând cu data de 8 iulie, ora 11.00.

„Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a nivelului scăzut al apei Dunării”, precizează sursa citată.

Aceeași sursă menționează că, la acest moment, pe sensul de ieșire din România nu sunt autovehicule de marfă în așteptare.

„Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă, în condiții de siguranță, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice”, mai arată sursa citată.

Bacul Zimnicea–Sviștov, alternativă la Podul Giurgiu–Ruse

Ruta Zimnicea–Sviștov este folosită în special ca alternativă la Podul Giurgiu–Ruse, traversarea Dunării durând aproximativ 15 minute, iar feribotul având o capacitate de circa 20 de autoturisme sau 7 camioane pe cursă.

Feribotul „Sviștov – Zimnicea” reprezintă cea mai scurtă rută între Turcia și Bulgaria, România și Europa Centrală și de Vest. Astfel, se evită traficul aglomerat din București și se economisesc aproximativ 4 ore. Linia Sviștov–Zimnicea este deservită de o navă, iar traversarea Dunării durează aproximativ 15 minute.

Pentru a ajunge la bacul Sviștov–Zimnicea, principalele abateri de pe traseele rutiere sunt: din orașul Polski Trambej spre Sviștov, din Gara Biala prin Tzenovo spre Sviștov și de pe șoseaua Sofia–Ruse, la satul Bulgarene, spre Sviștov. În România, abaterea traseului se face din orașul Alexandria spre orașul Zimnicea.