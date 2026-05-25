"Dacă ne uităm la ultimii 12, 14, 15 ani, listările făcute corect nu erodează capitalul politic, nu erodează capital electoral. Numărul de investitori este, într-adevăr, de peste 300.000 de investitori de retail în mod activ: investitori asumaţi, investitori care înţeleg datele fundamentale şi care, până acum, au asigurat succesul tuturor ofertelor publice făcute, primare sau secundare, pe cota lor. Într-adevăr, vorbim de 8,5 milioane de români care au contribuit şi mai contribuie, dintre care vreo 6,5 milioane la Pilonul 2. Eu m-aş uita şi la Pilonul 3, care începe să se dezvolte şi să capete masă critică. Deci, în primul rând, vorbim despre vânzare de acţiuni către un public investiţional predominant românesc, predominant naţional, autohton. În al doilea rând, dacă a căzut un Guvern, mi-e greu să cred că a căzut pentru că voia să listeze companii. Toate guvernele din ultimii 15 ani au avut în programele de guvernare listări de companii. Prin urmare, este perceput ca un lucru bun să vorbeşti la nivel de Guvern despre companii. Dacă toate guvernele au avut în programele de guvernare să listeze companii, cu siguranţă sunt făcute măsurători care arată că publicul din România, alegătorii care sunt şi investitori, o parte dintre ei, privesc, de asemenea, cu ochi buni listarea de companii. Ce vreau să mai precizez este că noi sperăm să avem mult mai mulţi investitori de retail", a explicat Vulpescu.

Acesta a menţionat, totodată, că intrarea pieţei locale de capital pe MSCI Emerging Markets - indicele bursier internaţional de referinţă care măsoară performanţa acţiunilor din economiile în curs de dezvoltare - trebuie să se facă în mod corect, fără grabă.

"La un moment dat, vom intra ca piaţă de capital în MSCI Emerging Markets. Într-adevăr, prezenţa în MSCI Emerging Markets asigură alocări automate, pentru că există fonduri în care urmăresc indicele MSCI Emerging Markets dintr-un bazin total de, probabil, la ora actuală, de peste 1,5 trilioane de dolari. Deci, vorbim de foarte mulţi bani, dintre care nu e nevoie să vină o cotă foarte mare în România, ca să se simtă şi care, probabil, ar veni. Ce trebuie să evităm, însă, este să intrăm grăbit acolo, pentru că ce nu e făcut corect nu rezistă. Există câteva exemple de ţări care au intrat şi au ieşit, iar costul ieşirii a fost mult mai mare decât toate beneficiile intrării. Se poate verifica, sunt o grămadă de studii publicate pe treaba asta. Trebuie făcute lucrurile corect", a spus directorul general al BVB.

