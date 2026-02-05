Pentru că forma actuală a legii nu o permite, primăriile nu pot decide astfel de reduceri și este nevoie de o modificare legislativă care va fi analizată de Guvern împreună cu Ministerul Finanțelor.

Ilie Bolojan a declarat că va cere o analiză pentru a afla unde pot fi făcute aceste corecții pentru impozite mai mici pe case terenuri și mașini.

Este o consecință a faptului că liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut o scădere cu 50% a plafonului maxim de impozitare. O astfel de măsură ar însemna că baza de calcul ar coborî, iar impozitul final ar fi mai mic decât în prezent, dar tot ar rămâne peste nivelul din 2025.

Însă reducerea nu ar putea fi aplicată uniform, pentru că în multe localități primăriile se află deja la pragul minim de impozitare permis de lege.

Vasile Moldovan, primarul Municipiului Sighetu Marmației: „Sunt multe localități care au mers pe plafonul maxim, la fel și cu plafonul minim. Cele care au mers pe plafonul minim au avut cel mai mult de suferit. Ei au trebuit să crească foarte mult taxele și impozitele ca să crească la plafonul pe care l-au stabilit acum cu noile modificări. Creșteri de 100%-200%-300%”.

Modul în care s-ar putea aplica reducerea taxelor și impozitelor

Mai mult, primari spun că multe localități nu au aplicat în ultimii ani în baza de calcul a impozitului și indicele inflației. Asta a dus la restanțe, iar acum impozitul e și mai mare decât în alte părți.

Corecții ar putea fi făcute și în cazul impozitelor pe mașini, care au crescut la începutul anului, în special pentru vehiculele hibride.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei: „Adevărul este că mai ales pe partea de mașini hibride, acolo s-au întâmplat niște inadvertențe, nu știu dacă au fost greșeli intenționate, pe care inclusiv noi le-am semnalat, care n-au mai fost luate în considerare, pe care cred că trebuie să le corectăm cu următoarea ocazie.”

Ministrul Finanțelor spune că, în acest moment, nu poate estima cât ar însemna o eventuală scădere a taxelor și impozitelor, dar în forma actuală s-ar colecta „3,7 miliarde, o parte din sumă vizează impozitul pe proprietate, o altă sumă vizează taxele privind mașinile, nu aș putea să fac o evaluare acum. Dar acesta este impactul pe care l-am luat în calcul”, după cum explică Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Anul trecut, Guvernul a modificat Codul Fiscal, iar de la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare noi reguli de calcul pentru taxele și impozitele locale.

Principala schimbare a fost majorarea valorii impozabile a locuințelor cu aproape 80%, ceea ce a crescut automat baza de calcul pentru impozit.

Peste această sumă, primăriile aplică o cotă proprie de impozitare, cuprinsă între 0,08 și 0,2%, iar multe administrații locale au ales nivelul maxim. În plus, au fost eliminate mai multe reduceri și scutiri, inclusiv cele pentru clădirile vechi. Aceste modificări cumulate au dus, în multe cazuri, la dublarea impozitelor plătite de proprietari în 2026.