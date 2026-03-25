Prin decizia guvernului din 20 martie, persoanele fizice eligibile vor primi o compensație lunară de 20 de euro, menită să acopere o parte din costurile suplimentare de transport generate de scumpirea carburanților.

Cum se acordă compensația de 20 de euro pe lună

Mecanismul de acordare este condiționat de evoluția prețurilor la pompă. Prima compensație este activată în luna în care prețul mediu al benzinei A95 sau al motorinei depășește pragul de 1,60 euro/litru timp de trei zile consecutive.

Ajutorul financiar se acordă pentru luna în care acest prag este atins și continuă în fiecare lună în care prețurile rămân la același nivel sau peste.

Programul este limitat în timp și este valabil până la 30 iunie 2026, autoritățile urmând să evalueze ulterior necesitatea prelungirii.

Cine poate beneficia de ajutorul pentru combustibil

Compensația nu este universală, ci este direcționată către persoanele cu venituri reduse sau medii. Sunt eligibili cei care:

au un venit mediu lunar brut de cel mult 652,41 euro în 2025 sau

sau au avut un venit de cel mult 537,88 euro în 2024 ,

, sau se încadrează în limita a două ori pragul sărăciei.

În plus, beneficiarii trebuie să dețină un autoturism sau să utilizeze unul în leasing, iar vehiculul trebuie să aibă asigurare RCA valabilă.

Compensația este acordată pentru un singur autovehicul, chiar dacă acesta are mai mulți proprietari.

Un aspect important: mașinile electrice nu sunt eligibile pentru acest tip de ajutor.