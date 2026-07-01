Sindicaliștii arată că în aceste luni lucrătorii au pierdut peste 13% din puterea de cumpărare, iar pentru a recupera această erodare salariul minim ar trebui să ajungă la 5.000 lei brut de la 1 ianuarie 2027.

„Guvernul a amânat cu şase luni majorarea salariului minim, iar costul a fost suportat de angajaţi. Potrivit prevederilor Legii nr. 283/2024 privind modificarea şi completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate, salariul minim trebuia stabilit cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2026. Conform mecanismului de stabilire a salariului minim, stabilit de Legea 283/2024, valoarea salariului minim trebuia decisă între pragurile de 4.325 lei (valoare rezultată din aplicarea formulei de calcul din lege) şi 4.590 lei (limita superioară stabilită prin lege - 52% din câştigul salarial mediu brut). Din păcate, salariaţii remuneraţi cu salariul minim, dar şi cei aflaţi în intervalul 4.050 - 4.325, adică aproximativ 1,76 milioane salariaţi, au devenit moneda de schimb în negocierile dintre Guvern şi mediul de afaceri, Guvernul nu doar că a preferat soluţia de creştere a salariului minim la cel mai de jos nivel rezultat din aplicarea legii, dar a şi amânat această creştere pentru iulie 2026”, afirmă BNS, într-un comunicat.

Potrivit sindicaliştilor, Guvernul a folosit amânarea creşterii salariului minim ca o măsură compensatorie acordată mediului de afaceri afectat de deciziile fiscale şi economice adoptate de Guvern (liberalizarea pieţei energiei, creşterea TVA, creşterea accizelor, introducerea impozitului pe cifra de afaceri etc), în ciuda faptului că o bună parte dintre aceste măsuri au fost translatate în creşteri de preţuri în lanţ.

Astfel, costul măsurilor luate de Guvern a fost transferat, atât direct, cât şi indirect, asupra celor mai vulnerabili salariaţi din economie, iar consecinţele sunt evidente: în cursul anului 2025, puterea de cumpărare a salariului minim net, în valoare de 2.574 lei, s-a diminuat cu aproximativ 227 pe lună, iar inflaţia din primul semestru al anului a generat o pierdere suplimentară de aproximativ 111 lei lunar, arata sindicaliștii.

BNR: Prin amânarea creșterii salariului mimin, angjații au pierdut din puterea de cumpărare

BNR mai arată că în decurs de numai 18 luni, salariaţii plătiţi cu salariul minim au pierdut aproximativ 340 de lei din puterea de cumpărare a venitului lor lunar, ceea ce echivalează cu o diminuare de circa 13%. În aceste condiţii, majorarea salariului minim aplicată de la 1 iulie 2026, coroborată cu reducerea deducerii fiscale de la 300 de lei la 200 de lei, nu reuşeşte nici măcar să compenseze pierderea de putere de cumpărare acumulată în ultimul an şi jumătate, atrage atenţia BNS.

„Nu este de mirare că România continuă să ocupe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sărăcia în muncă. Nivelul salariul minim nu este nici pe departe unul adecvat, dacă avem în vedere criteriile indicate de Directiva Europeană 2022/2041 sau Convenţia OIM 130 / 1970, iar întârzierea ajustării sale nu face decât să adâncească decalajele sociale şi economice. BNS a atras atenţia în momentul transpunerii Directivei 2022/2041 cu privire la necesitatea introducerii în lege a unor mecanisme de corecţie a creşterii salariului minim în cazul apariţiei unor variaţii semnificative între nivelul prognozat şi cel efectiv realizat al indicatorilor folosiţi în stabilirea salariului minim. În prezent ne aflăm într-o astfel de situaţie, pentru salariul minim din 2025 s-a luat în calcul o rată medie a inflaţiei de 4,4%, în realitate rata inflaţiei în 2025 a fost 7,3%. În 2026, salariul minim a fost calculat luând în calcul o rată a inflaţiei prognozată de 5,8%, deja inflaţia prognozată pentru 2026 a fost schimbată la 7,9%. De aici ar trebui pornit procesul de stabilire a salariului minim pentru anul 2027”, se arată în comunicat.

Conform BNS, în baza prevederilor Legii 283/2024, în perioada următoare, partenerii sociali - Guvernul, în exercitarea atribuţiilor sale constituţionale, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale - ar trebui sa reia negocierile privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Blocul Naţional Sindical transmite încă de pe acum viitorului Guvern că, pentru a recupera erodarea puterii de cumpărare acumulată în ultimii doi ani şi pentru a respecta principiile care stau la baza mecanismului european de stabilire a salariului minim adecvat, valoarea salariului de bază minim brut pe ţară trebuie stabilită la 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

„Introducerea în lege a unui mecanism de stabilire a salariului minim viza tocmai stoparea utilizării salariului minim ca instrument de manipulare electorală şi totodată ca măsura de cumpărare a bunăvoinţei mediului de afaceri. Salariul minim trebuie să fie stabilit în mod transparent şi să poată răspunde necesităţilor lucrătorului şi ale familiei acestuia, ţinând cont de condiţiile economice şi sociale existente la nivel naţional şi protejând totodată accesul la un loc de muncă şi stimulentele pentru căutarea unui loc de muncă. Salariile minime care asigură un nivel de trai decent şi ating astfel un prag de decenţă pot contribui la reducerea sărăciei, la susţinerea cererii interne şi a puterii de cumpărare, îmbunătăţesc stimulentele pentru găsirea unui loc de muncă, reduc inegalităţile salariale, diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi şi sărăcia persoanelor încadrate în muncă şi limitează scăderea veniturilor în timpul recesiunilor economice”, susţine BNS.