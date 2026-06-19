Sindicaliștii argumentează că, în contextul actual, în care guvernul Bolojan operează cu puteri limitate, nu are capacitatea legală de a trimite proiectul legii salarizării unitare către parlament, iar asta ar duce la o situație în care „procesul legislativ nu poate fi derulat în condiții de legalitate și predictibilitate”.

„SEDLEX consideră că o eventuală prelungire a termenului ar permite României să evite riscul pierderii fondurilor alocate prin PNRR, asigurând totodată timpul necesar pentru elaborarea unei legi a salarizării construită pe principii echitabile, sustenabile și conforme cu realitățile sistemului public”, mai transmit sindicaliștii.

În plus, sindicaliștii mai atrag atenția asupra faptului că „o reformă salarială de o asemenea amploare nu poate fi realizată în grabă, fără consultări reale și fără o analiză riguroasă a impactului bugetar și social. Este esențial ca viitoarea lege să reflecte corect munca angajaților din sectorul public și să contribuie la stabilitatea sistemului administrativ”.

O lege care îi nemulțumește pe toți

Noul proiect al legii salarizării, prezentat la finalul lunii mai, a reușit să-și atragă criticile sindicaliștilor din mare parte din sistemele majore ale statului și chiar din mediul privat încă de la început. În plus, proiectul a dus la o serie de acțiuni de protest.

Dragoş Pîslaru a declarat la finalul lunii mai că Guvernul grăbește legea salarizării în sistemul public „pe ultima sută de metri” deoarece această reformă a fost „evitată” până în acest moment.

„Să nu credeţi că era dorinţa mea în viaţă să mă apuc acum de salarizare, în trei săptămâni, pe ultima sută de metri. În 2022, când a început acest proiect, trebuia finanţat undeva în 2023, aia era data limită. În 2022 s-a început să se lucreze, în 2023 s-a oprit, în 2024 s-a început să se lucreze, în 2025, în primăvară, s-a oprit. După care, în guvernul actual, domnul ministru Florin Manole a reluat procesul în decembrie şi iată, n-am avut toţi anii ăştia un proiect, pus public, ceva în care să ştie oamenii la ce se referă”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Florin Pîslaru, despre legea salarizării unice.

El a răspuns celor care au afirmat că Guvernul se grăbeşte cu această lege. Astfel, autoritățile încearcă acum să recupereze întârzierile acumulate în implementarea unei reforme considerate necesare pentru administrația publică.

Pîslaru afirmă că unul dintre motivele pentru care reforma a fost evitată este sensibilitatea politică a subiectului privind salarizarea demnitarilor. El spune că o eventuală aliniere a grilei de salarizare pentru funcțiile de demnitate publică la celelalte grile salariale ar fi generat reacții negative în spațiul public, într-un context în care salariile demnitarilor reprezintă un subiect controversat.