China a făcut o descoperire în domeniul inteligenței artificiale. Antrenează un model generativ de AI în mai multe centre

Potrivit publicației online Tom's Hardware, acest lucru reprezintă ”o realizare uriașă”, având în vedere complexitatea utilizării de GPU-uri diferite într-un singur centru de date, ca să nu mai vorbim de utilizarea de servere în mai multe locații geografice.

Patrick Moorhead, analist-șef la Moor Insights & Strategy, a afirmat pe X (fostul Twitter) că China este prima țară care a reușit această realizare și că a descoperit acest lucru în timpul unei conversații care nu avea legătură cu acest subiect.

China has gotten very good at creating and running AI training clusters with many more nodes and lower-performing hardware than the US. China was also the first to train a single GAI model across multiple data centers, too. I discovered this at the GSA meeting this week from a… https://t.co/3gAw78vs99