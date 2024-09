Dascălii au probleme cu folosirea noilor table inteligente: ”Pe mine m-au învățat elevii”. Motivul pentru care unii le refuză

În unele școli, dispozitivele inteligente sunt deja montate, dar nu și folosite. Profesorii așteaptă ca firmele specializate să le facă instructajul. Alții și-au făcut curaj, deși se încurcă în tehnologie.

Profesor: ”La aceasta, momentan nu am un stilou, un fel de stilou sau creion special, dar putem să și scriem pe aceasta. A venit fără stilou? Momentan nu îl am aici, putem să și scriem. Am văzut că pot și cu mâna să scriu, stați așa. Sau pensula. Putem să și desenăm”.

Folosirea tablei inteligente reprezintă o adevărată aventură pentru unii dascăli. Un profesor de istorie de la o școală din Dolj o folosește doar pentru filmulețe video. În rest, rămâne la cea veche.

George Eugen Balaci, profesor de istorie: ”Eu încă mai am de învățat la această tablă, nu pot să zic că o cunosc. Pe mine m-au învățat chiar elevii, eu chiar am rămas surprins, nu știam cum se utilizează o astfel de tablă inteligentă”.

Ionuț Corabu, profesor de informatică: ”Nu ai cum să nu știi să folosești, că are o interfață exact ca la tabletă. Intri pe internet sau îți cauți fișiere gata făcute, PDF-uri și tot ce ai nevoie. Vin, întreabă-le atât, le arăți, cineva care știe, le arată copiii, copiii știu. Dacă lași un copil 5 minute, știe să se conecteze”.

36 de table interactive au fost montate la Colegiul ”Emanuil Ungureanu” din Timișoara, cu o săptămână înainte de începerea anului școlar. Deocamdată, stau nefolosite lângă cele vechi, cu cariocă. Profesorii așteaptă instructajul.

Maria Dragoș, profesoară de matematică: ”Momentan nu am folosit tablele. Suntem foarte dornici să facem lecțiile cât mai interactive. Momentan folosim tablele clasice, cele magnetice”.

Loredana Coman, director adjunct Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu”: ”Recomandarea pentru colegi a fost să nu folosim aceste table inteligente, pentru că așteptăm instructuajul de la firma care le-a montat”.

În alte școli din județ, profesorii au învățat să se descurce. La școala gimnazială din Bucovăț, Timiș, descoperă noile table împreună cu elevii.

Lecțiile durează mai mult, motiv pentru care unii profesori refuză să le folosească

”Hai să ne și arăți, te rugăm. Vom folosi acestă tablă smart și ne va arăta Cezar unde a fost adăgată România pe hartă. Măresc puțin harta, ca să se vadă mai bine”.

Diana Floca, profesoară de geografie: ”Mi-e este foarte ușor să folosesc tabla. Și la geografie este extrem de utilă, pentru că avem de proiectat foarte multe hărți, foarte multe lucruri pe care pot să le vadă elevii și folosim într-adevăr manualele digitale. De foarte multe ori îi pun pe ei să găsească lecții digitale sau diferite videoclipuri”.

Gheorghița Țica, director Liceul Tehnologic de Construcţii şi Protecţia Mediului, Arad: ”Lecțiile într-adevăr durează puțin mai mult, trebuie să te gândești ce filmulețe ar putea fi folosite. Lecția tradițională poate o terminai în jumate de oră, așa poate să dureze o oră ca să pregătești o lecție, deci și timpul este un motiv pentru care unii refuză să folosească această tablă”.

Unii specialiștii în educație susțin că adaptarea la noile tehnologii este destul de dificilă.

Marius Staș, expert în educație: ”Presupune transformări structurale în ceea ce privește conținuturi, modele curiculare, programe școlare, acces la informație”.

Banii pentru tablele inteligente din școli au fost accesați prin PNRR. Este vorba despre 528 de milioane de euro. Până acum, aproape 600 de laboratoare din toată țara au fost modernizate.

