”Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut uşor, cu 1,6 puncte (până la nivelul de 48,4 puncte), în luna februarie. Creşterea a venit exclusiv din majorarea componentei de anticipaţii, care s-a majorat cu 2,6 puncte (până la 51,2 puncte). Componenta de condiţii curente a rămas relativ constantă (-0,2 puncte)”, anunţă asociaţia.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (martie 2027) a crescut marginal comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă şi a atins nivelul de 5,88%, iar 81% dintre participanţi anticipează reducerea ratei inflaţiei în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

Este important de menţionat că sondajul s-a desfăşurat în ultima săptămână a lunii februarie, iar în aceste anticipaţii nu sunt înglobate evoluţiile cauzate de începerea războiului din Iran.

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 81% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 19% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1280 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1642 lei pentru un euro.

“În contextul unor anticipaţii de continuare a reducerii deficitului bugetar, componenta de anticipaţii a indicatorului a continuat să se îmbunătăţească în luna februarie. În concordanţă cu aceste anticipaţii, în luna februarie, s-au redus şi ratele anticipate de finanţare a datoriei publice, precum şi defictul bugetar anticipat pentru anul curent”, declară Adrian Codirlaşu, CFA – preşedinte al Asociaţiei CFA România.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 43% dintre participanţi, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 57% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar 43% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a scăzut faţă de exerciţiul anterior cu 0,5pp şi a înregistrat o valoare medie a anticipaţiilor de 6,1% din PIB.

Anticipaţiile de creştere economică pentru anul 2026 s-au redus la valoarea medie de 0,9%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni