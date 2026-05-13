Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,3%.

Indicele câştigului salarial real a fost 94,9% în luna martie 2026 faţă de luna martie 2025, de 106,1% faţă de februarie 2026, în timp ce raportat la octombrie 1990 a fost 251,1%, cu 14,3 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna februarie 2026.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (16.039 lei) şi în activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (15.633 lei), iar cele mai mici în pescuit şi acvacultură (2.901 lei) şi în alte activităţi de servicii (2.933 lei).

În luna martie 2026, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna februarie 2026, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost determinate de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.3 au fost:

între 34,5% şi 45,5% în intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;

înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, fabricarea produselor din tutun;

între 12,5% şi 25,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

activităţi de management şi de consultanţă în management, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei, activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, publicitate, activităţi de studiere a pieţei şi relaţii publice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea băuturilor, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;

între 9,0% şi 12,0% în tranzacţii imobiliare, extracţia minereurilor metalifere, activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi de difuzare şi transmitere de programe, agenţii de ştiri şi alte activităţi de distribuţie de conţinut, comerţ cu ridicata, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, telecomunicaţii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost între 1% şi 4% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, transporturi aeriene.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+1,4%), sănătate şi asistenţă socială (+1,3%), respectiv în administraţia publică (+0,8%).