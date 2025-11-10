Centrele regionale ale marilor magazine au dus la explozia cererii pentru depozite, scurtând timpul de livrare

Tot mai multe magazine online și-au deschis centre regionale iar în felul acesta primim produsele comandate mult mai repede.

autor
Daniel Preda

Piața spațiilor de depozitare din România este în continuă creștere, dovadă că în primele nouă luni ale anului s-au închiriat cu 30% mai multe spații logistice față de aceeași perioadă a anului trecut.

O farmacie online din Belgia și-a deschis în urmă cu un an o filială în Timișoara. Până să se întâmple asta, clienţii îşi primeau coletele în 4-5 zile.

Răzvan Vlasin, manager companie: „Pe lângă prețuri bune, pe care le caută clientul, au și așteptările unei livrări accesibile, și tocmai de aceea e foarte important să fii mai aproape de client. Poate să ajungă și în 24 de ore."

Un magazin online de produse cosmetice și-a extins spațiul de depozitare de la câțiva metri pătrați la aproape 400. În acest fel, pot fi procesate mult mai multe comenzi. De Black Friday, de exemplu, au fost peste 4.000.

Tiana Momirov, reprezentant magazin: „Clienții nu au răbdare în general, așa că livrarea în 24 de ore este ideală și pentru a avea o rată de retur foarte mică."

Potrivit unei companii de consultanță în domeniul imobiliar, în primele nouă luni ale acestui an spatiile logistice închiriate au depăşit 700.000 de metri pătrați.

Inclusiv magazine online globale au depozite aici.

Creștere pe drop-shipping

Alexandru Apostu, cofondator agenție imobiliară: „Creşterea a fost și începe să fie foarte mare pentru firmele care fac drop-shipping. Ei îți livrează dintr-un punct fix din România și nu mai trebuie să treacă prin tot parcursul de transport din Europa."

Toma Grozăvescu, specialist în marketing online: „România a devenit mult mai interesantă pentru ei și asta se vede în bugetele de publicitate. O piedică în trecut să comanzi pe site-uri de genul era timpul de livrare. Fie că voiai o rochie, un gadget, dacă trebuia să aștepți 2-3 săptămâni sau o lună."

Conform datelor furnizate de o asociație care luptă pentru drepturile consumatorilor, numai anul trecut au ajuns în România 335 de milioane de colete, câte 18 de fiecare om. Creșterea este de aproape 30 de procente față de anul anterior.

