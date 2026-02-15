Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.793, din care 2.536 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.447 lei, din care 7.532 din BASS şi 22.312 de la bugetul de stat.

Cine a beneficiat de pensiile de serviciu

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat 787 de persoane (692 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.980 de lei, din care 3.017 lei pensie din bugetul de stat.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 870 de persoane (653 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.237 de lei (3.547 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.333 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.100 de lei, din care 8.063 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 685 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.419 de lei, din care 2.506 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.380 de pensionari (1.964 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.140 de lei, din care 4.362 de lei suportaţi din bugetul de stat.