Românii care vor avea facturi uriașe la energie. „Am redus la minim boilerul, nu mai facem baie”

Pentru aceştia, facturile vor fi uriaşe pentru că depăşesc cu mult pragul de 255 de kilowaţi. Aşa că mulţi au început să facă economie.

Conform Institutului Naţional de Statistică, în primele șapte luni ale anului, consumul de energie al populaţiei a scăzut, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în schimb, a crescut consumul pentru iluminatul public.

În oraşul Măgurele, aflat la 20 km de Capitală, nu toată lumea are apă curentă. Doi soţi care au un copil mic au fost nevoiţi să pună în funcţiune un sistem format din pompă submersibilă şi hidrofor, pentru a extrage apa din pământ. Consumul trece semnificativ de plafonul stabilit de stat.

Povestea se repetă şi în cazul celor care nu sunt racordaţi la gaz, dar locuiesc la casă şi folosesc sisteme de încălzire cu electricitate.

Ce măsuri a luat o familie pentru a își reduce facturile

Dan Grecu: „Apă caldă, am redus la minim boilerul, nu mai facem baie, facem doar duș cu apă călâie, să ne putem încadra, am înlocuit toate becurile, sunt leduri, frigiderul e pe cel mai economic mod, am luat tot felul de măsuri. Cel mai mult consumă boilerul electric vreo doi kw pe oră, cu care încălzim apa, avem plita pe inducţie. Centrala cu încălzire pe lemne, cu trei motoare, vreo doi kw, pompe care duc apa să încălzească radiatoarele şi celelalte maşini de spălat, cuptor cu microunde, maşină de spălat vase, problema e că nu avem gaz în localitatea noastră, deşi e un cartier rezidențial, totul e pe energie electrică.”

Bărbatul ştie că, deşi face acum economie, acest lucru nu se va reflecta şi în facturi, pentru că acestea se bazează pe consumul mediu de anul trecut. Acum, pragul până la care este plafonat tariful a scăzut la 255 de kwh.

Şi este imposibil să nu îl depăşeşti dacă apelezi la aceste echipamente.

Cât consumă un boiler electric

De exemplu, un boiler electric de 80 de litri, potrivit pentru o familie cu trei-patru membri, consumă, în medie, 1,8 kw pe oră. Dacă este folosit trei ore pe zi, ajungem la un consum lunar de 160 kwh. Un hidrofor la o utilizare de trei ore zilnic, ajunge la 100 kwh pe lună. Centrala electrică pentru încălzire consumă cel mai mult până la 1.100 kwh lunar. Centrala pe gaz consumă șapte kwh lunar.

Autorităţile vin însă cu alte cifre.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu: „O situaţie pe care am primit-o de la ANRE, peste patru milioane de gospodării consumă până în 54 de kw. Apoi încă trei milioane consumă până în 155 kw, şi aici vorbim de peste 80% din gospodării, pentru că trei milioane cu patru milioane fac șapte milioane, în total sunt opt milioane 200 de gospodării conectate la reţeaua de energie, şi aceştia sunt acoperiţi de ordonanţă acelaşi preţ, de 80 bani. Practic până în 300 kw vorbim de peste 90% din gospodării. Pentru cei care depăşesc acest plafon există un furnizor unde pot să treacă online, din faţa calculatorului, unde automat s-au mutat şi au un preţ până în 80 de bani.”

Şi cei care stau la bloc trebuie să fie foarte atenţi. Dacă au boiler, plită electrică, maşină de spălat vase sau uscător de rufe, le va fi aproape imposibil să consume mai puţin de 255 de kwh.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 13-09-2022 17:59