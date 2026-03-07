Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 255 (număr în creștere cu 34,21% față de ianuarie 2025), urmat de județele Cluj - cu 112 de firme suspendate (+16,67%), Iași (98, +25,64%), Sibiu (98, +53,97%), Bihor (92, - 4,17%), Brașov (87, +29,85%), Argeș (76, +49,02%) și Timiș (75, +33,93%).

La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele: Giurgiu - respectiv 6 (-68,42% față de ianuarie 2025), Tulcea (10, -54,55%), Ialomița (12, +100%), Caraș-Severin (14, +27,27%), Brăila (14, -36,36%) și Teleorman (14, minus 12,5%).

Potrivit sursei citate, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au raportat în județele Galați (+166,67%), Botoșani (+106,67%) și Ialomița (+100%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în județele Giurgiu (-68,42%), Tulcea (-54,55%) și Vrancea (-50%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, respectiv 233, alte activități de servicii - 164 și activități profesionale, științifice și tehnice (125).