Corespondent Știrile PROTV: „Polițiștii au fost alertați de victimă, un șofer de 47 de ani, din Craiova, care a sunat la 112 și a anunțat că a fost bătut de doi indivizi, când a oprit să alimenteze. Polițiștii au dat în urmărire mașina presupușilor agresori, iar în scurt timp aceștia au fost opriți și duși la audieri. Acolo au povestit care era supărarea lor: bărbatul lovit ar fi condus agresiv și i-ar fi șicanat în trafic. El, susțin cei doi, i-a depășit și apoi a frânat brusc, chiar în fața lor. Așa că l-au urmărit și, când au văzut că a oprit în benzinărie, s-au dus la el. Camerele de supraveghere din stație au surprins loviturile aplicate șoferului. Polițiștii au decis să îi rețină pe cei doi suspecți, care locuiesc în județul Olt. Ulterior, magistrații au decis să-i cerceteze sub control judiciar pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.”
Doi bărbați, reținuți după ce au bătut un șofer într-o benzinărie, în urma unei șicanări în trafic
Doi bărbați, de 27 și 38 de ani, au fost reținuți de poliție, după ce l-ar fi luat la bătaie pe un șofer, în urma unei șicanări în trafic. Răfuiala a avut loc într-o benzinărie de pe autostrada București-Pitești.