Un bărbat a fost filmat în propriul apartament. 10 milioane de oameni au văzut imaginile fără ca el să știe

Un bărbat din Brooklyn a fost filmat pe ascuns în propriul apartament, fără să știe că imaginile au ajuns pe TikTok și au fost urmărite de peste 10 milioane de oameni în mai puțin de 48 de ore. Cazul a stârnit indignare în mediul online.