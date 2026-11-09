Poliţiştii au intervenit după ce victima, un bărbat de 47 de ani din municipiul Craiova, a sunat la 112, autoturismul în care se aflau cei doi agresori fiind depistat în trafic. Cei doi suspecţi de 27 şi 38 de ani, ambii din judeţul Olt, au fost conduşi la audieri, potrivit Agerpres.

"Din primele cercetări efectuate de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Argeş a rezultat că bărbatul în cauză, timp ce se deplasa cu autoturismul pe autostrada A1 Bucureşti - Piteşti, ar fi fost implicat într-o şicanare în trafic cu conducătorul altui autoturism, iar ulterior, în timp ce se afla în staţia peco (...), ar fi fost abordat de doi bărbaţi care, reproşându-i o manevră de frânare bruscă după depăşire, l-ar fi agresat fizic, lovindu-l cu pumnii. Totodată, prin modul de manifestare, aceştia au provocat indignarea persoanelor care au asistat la cele întâmplate, tulburând ordinea şi liniştea publică", se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, cercetările fiind efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni.

Cei doi suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de luni să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.