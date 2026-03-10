Dacă oficialii din Energie, analizează încă posibile măsuri de sprijin pentru a tempera majorările, Ungaria și Croația au anunțat deja că plafonează prețul benzinei și cel al motorinei.

Alimentarea mașinii devine tot mai costisitoare pentru șoferi. Benzinăriile au scumpit carburanții pentru a patra oară în ultima săptămână.

Prețul benzinei a urcat din nou cu încă 10 bani pe litru, în timp ce motorina s-a scumpit cu 15 bani. De exemplu, la această staţie din Bucureşti, benzina a ajuns la 8 lei și 30 de bani și motorina la 8 lei și 75 de bani. Așadar în ultima săptămână, de când a început războiul din Iran, motorina s-a scumpit mai mult, cu peste 50 de bani pe litru.

Bărbat: ”Nu avem ce să facem. Adică dacă ar fi ceva în puterea noastră am face, am opri războiul. Ne-ar ajuta pe toți să scadă accizele, ar fi ceva extraordinar, dar mă îndoiesc, că nu mai au de unde să fure”.

În timp ce la noi încă sunt analizate posibile soluții, Ungaria este printre primele țări care a decis să intervină direct, pentru a tempera creșterea prețurilor carburanților.

Guvernul ungar a decis să plafoneze prețul benzinei la 595 forinți/litru și cel al motorinei la 615 forinți/litru.

În lei, la cursul BNR, asta înseamnă 7,84 de lei, respectiv 8,11 lei pe litru.

De prețuri plafonate beneficiază doar șoferii cu mașini înmatriculate în Ungaria.De exemplu, acest șofer cu mașină înmatriculată în Arad plătește mai mult.

Plafonarea din Ungaria vine în contextul războiului din Iran, dar și pentru că livrările prin conductă Drujba, una dintre principalele rute de aprovizionare cu țiței pentru țara vecină, au fost oprite.

Oficialii români vorbesc despre mai multe variante pentru temperarea scumpirilor: de la sprijinirea anumitor sectoare, ca transporturile ori agricultura, până la reduceri de taxe.

Claudiu Cazacu, analist piețe externe: ”Înseamnă, de fapt, o redimensionare a veniturilor bugetare, într-o perioadă în care probabil că va fi nevoie de sprijin și pentru alte domenii și pentru că impactul se poate vedea în diverse sectoare. Deci, aș spune că ar trebui calibrat cu mare atenție cât de mult apăsăm această pedală, dar ea este cea mai la îndemână și cea mai rapidă”.

Și Croația a anunțat a anunțat o plafonare temporară a prețurilor carburanților, pentru două săptămâni.