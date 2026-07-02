În același timp, apartenența la Uniunea Europeană este văzută ca un avantaj. Iar procentul a ajuns la un nivel record, atât în țara noastră, cât și la nivelul statelor membre: peste 73%.

Românii consideră că Uniunea Europeană a contribuit la menținerea păcii și la întărirea securității, dar și la creșterea economică și la îmbunătățirea nivelului de trai.

Pentru 53 la sută dintre români, Uniunea Europeană are o imagine pozitivă, cu 3 procente peste media europeană. Tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani au cea mai mare încredere.

Poate cea mai surprinzătoare concluzie a sondajului este felul în care românii privesc viitorul lumii. În ciuda vremurilor nesigure pe care le trăim, 57% dintre români se declară optimiști, față de 38% dintre europeni.

Însă, prezentul apasă greu. Doar 63% dintre români se declară satisfăcuți de calitatea vieții lor, față de 83% dintre europeni. Iar patru din zece români (38%) spun că nivelul lor de trai a scăzut în ultimul an, comparativ cu 27% dintre cetățenii statelor membre.

44% dintre europeni spun că incertitudinea este emoția dominantă. În România, însă pe primul loc este speranța, menționată de 49% dintre respondenți, urmată de încredere, cu 40%. Totuși, românii se declară mai puțîn fericiți și resimt mai puternic neputința decât ceilalți europeni.

Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European a fost realizat între 9 aprilie și 4 mai 2026, în toate cele 27 de state membre, pe baza a 26.421 de interviuri.