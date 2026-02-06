Activele digitale, inclusiv bitcoin, s-au adâncit în teritoriu negativ, investitorii reevaluând utilitatea practică a unui token promovat ca protecţie împotriva inflaţiei, incertitudinilor macroeconomice şi ca alternativă la monedele fiduciare şi la activele-refugiu precum aurul. De la vârful din octombrie, când depăşise 126.000 de dolari, bitcoin s-a depreciat semnificativ.

Joi, criptomoneda era tranzacţionată în jur de 67.675 de dolari, cel mai redus nivel din noiembrie 2024, și la jumate față de maximul istoric atins în septembrie 2025 după ce a rupt pragul de 70.000 de dolari mai devreme în sesiune, declanşând noi valuri de vânzări. Deprecierea din această săptămână ajunge la 20%. Analystul Deutsche Bank Marion Laboure a remarcat că ”vânzările constante arată că investitorii tradiţionali îşi pierd interesul, iar pesimismul general faţă de criptomonede creşte”.

Prudenţa investitorilor vine în contextul în care numeroasele argumente favorabile bitcoin nu s-au concretizat. Tokenul a evoluat în general în tandem cu alte active riscante, precum acţiunile, în special în timpul tensiunilor geopolitice din Venezuela, Orientul Mijlociu şi Europa, iar adoptarea sa ca mijloc de plată rămâne redusă.

Bitcoin a pierdut aproape 30% în ultimul an, în timp ce aurul a urcat cu 68%. Alte criptomonede sunt, de asemenea, sub presiune. Ether este în scădere cu 23% săptămâna aceasta, pe cale să înregistreze cel mai prost interval săptămânal din noiembrie 2022. Solana a coborât joi la 88,42 dolari, un minim al ultimilor doi ani, cu o pierdere de 24% în această săptămână.

Analişti precum James Butterfill, director de cercetare la CoinShares, văd nivelul de 70.000 de dolari ca unul ”psihologic cheie”, iar o menţinere sub acest prag ar putea împinge bitcoin spre intervalul 60.000–65.000 de dolari.

Presiunea pe criptomonede se desfăşoară în paralel cu vânzările masive din sectorul tehnologic american. ETF-ul State Street Technology Select Sector SPDR a pierdut miercuri 2,8%, după un declin de 2,2% cu o zi înainte. Metalele preţioase rămân, la rândul lor, volatile, cu scăderi pronunţate pentru argint şi presiune asupra aurului.

Vânzările forţate, lichidări automate ale poziţiilor la atingerea unor praguri de preţ, continuă să apese asupra pieţei. De la începutul săptămânii, peste 2 miliarde de dolari în poziţii long şi short au fost lichidate, potrivit datelor Coinglass.

Bitcoin se află într-un declin constant de mai bine de trei luni şi este acum cu peste 45% sub maximul din octombrie. Ether, XRP şi alte criptomonede au înregistrat corecţii chiar mai mari. CEO-ul FG Nexus, Maja Vujinovic, a declarat pentru CNBC că ”bitcoin nu se mai tranzacţionează pe baza emoţiei, ci exclusiv pe lichiditate şi fluxuri de capital”.

Cererea instituţională, cândva considerată motorul principal al preţului bitcoin, s-a inversat. Potrivit CryptoQuant, fondurile americane tranzacţionate la bursă, care cumpăraseră 46.000 de bitcoin anul trecut, sunt vânzători net în 2026. Raportul subliniază şi alte semnale negative: bitcoin a coborât sub media mobilă de 365 de zile pentru prima dată din martie 2022 şi a pierdut 23% în 83 de zile de la străpungere, o evoluţie mai slabă decât începutul pieţei bearish din 2022.

CryptoQuant anticipează că deprecierea actuală indică ”un potenţial declin spre zona 70.000–60.000 de dolari”.