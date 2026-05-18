De ce această aplicație? Pentru că evaziunea fiscală la noi în țară este, din păcate, la un nivel extrem de ridicat. Ce fac unele magazine, saloane, restaurante și așa mai departe, ei bine, nu conectează casa de marcat la ANAF sau emit bonuri care nu sunt înregistrate și atunci nu fiscalizează veniturile respective, nu plătesc taxe și sunt zeci de milioane de euro care se pierd anual.

Și așa cum știm, cei care fură statul ne fură și pe noi, pentru că acești bani ar putea fi folosiți pentru investiții în școli, pentru investiții în spitale, autostrăzi și așa mai departe. Și cu această aplicație putem să ajungem mai ușor la cei care nu respectă legea. ANAF promite controale în acest sens.

Această aplicație - iBon - ia automat informațiile și putem să verificăm, dar nu verifică instant, iar casele de marcat trimit către ANAF informațiile seara.

Așa că din momentul în care introducem un bon aici, în aplicație, putem să îl vedem abia a doua zi. Putem să vedem abia a doua zi dacă este un bon trimis corect și dacă a fost înregistrat de magazinul respectiv la ANAF.

Ce mai putem să facem este să introducem manual datele, pentru că există bonuri care nu sunt lizibile, așa cum este și acesta. Și atunci ne uităm jos la ID-ul unic și putem să introducem manual, putem să încărcăm o fotografie și de asemenea putem să raportăm probleme. N-am raportat încă nicio problemă, dar putem să zicem, de exemplu, dacă nu avem posibilitatea să plătim cu cardul la magazin. Dacă ni s-a spus că nu se poate face plata cu cardul, este posibil, de ce nu, să fie vorba despre evaziune fiscală și atunci este bine să facem și sesizări.

De ce să introducem bonurile? De ce să facem sesizări? Ei bine, statul încearcă și să ne încurajeze, pentru că în faza a doua de dezvoltare a aplicației, statul Ministerul Finanțelor spune că utilizatorii vor beneficia și de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate și pentru sesizările transmise prin aplicație.

Până acum, autoritățile nu au spus despre ce este vorba, dacă este vorba despre bani, despre vouchere sau alte recompense. Să nu uităm că am mai avut o astfel de soluție în trecut. O posibilă variantă ar putea fi un sistem care a fost, care este asemănător cu Loteria Bonurilor Fiscale. Ne amintim, în 2015 am avut această loterie care îi încuraja pe oameni să ceară bonul fiscal.

Ce se întâmpla atunci era simplu, oamenii păstrau bonurile pe care le primeau de la magazine lunar, erau o extragere odată și o valoare a bonului câștigător, iar cei care aveau bonul emis în ziua respectivă și cu suma respectivă extrasă puteau să primească un premiu ca și acum. Scopul era atunci descurajarea evaziunii fiscale prin încurajarea oamenilor să ceară bon fiscal de la magazin la fiecare cumpărătură. Ei bine, în cadrul acestei noi aplicații, iBon ar putea să fie o astfel de soluție.

Un sistem însă ar putea fi cel bazat pe puncte, pentru că există aici și o statistică. Vedem câte bonuri am înregistrat, câte puncte am câștigat, dacă am pus sesizări și atunci este posibil să primim, de ce nu, un voucher, dar urmează să anunțe acest lucru Ministerul Finanțelor în următoarea perioadă.