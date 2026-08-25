CNA a decis, în ședința din 8 iulie, să sprijine continuarea campaniei de informare privind Legea Anastasia și a recomandat posturilor de televiziune naționale, locale și regionale să difuzeze spotul campaniei timp de șase luni.

„Legea Anastasia a împlinit astăzi trei ani de la intrarea în vigoare. Trei ani în care inițiativa și-a atins scopul, reducând numărul de morți pe șosele provocate de conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis. Asta și grație unei campanii susținute de conștientizare a efectelor legii - închisoarea cu executare - derulate la nivel național. Ultimele statistici oficiale ale Poliției arată însă că a intervenit o oarecare relaxare în rândul șoferilor în privința respectării legii. Dacă, timp de doi ani, imediat după derularea campaniei, am avut o scădere importantă a numărului de accidente mortale produse de șoferi băuți, drogați sau fără permis, acum, la trei ani de la intrarea în vigoare a legii, se înregistrează o creștere a numărului de decese, în cazul șoferilor fără permis chiar de 48%”, a scris senatorul PSD, Robert Cazanciuc, inițiatorul Legii Anastasia, luni pe Facebook.

Potrivit acestuia, 'cele mai grave accidente rutiere nu se produc pe autostrăzi sau pe drumurile naționale, ci pe drumurile județene, între localități, unde există un fel de 'No Man's Land', în care șoferii se cred zmei, știind că acolo este rar cineva care să-i controleze'.

Consiliul Național al Audiovizualului a dat undă verde, pe 8 iulie, pentru continuarea redifuzării spotului de interes public care vizează promovarea Legii Anastasia.

'Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale', transmite spotul.

Pe 1 iunie 2022, de Ziua Copilului, Anastasia, o fetiță de doar 4 ani din localitatea Sticlăria, județul Iași, a fost lovită mortal de o femeie care conducea fără permis. Cazul a atras atenția și prin faptul că șoferița a primit inițial o pedeapsă cu suspendare, ceea ce a alimentat dezbaterea privind sancționarea celor care provoacă accidente mortale după ce conduc fără permis, băuți sau drogați.

Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel încât să nu poată fi dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.