Argintul atinge un record absolut, alimentat de speculații. Metalul şi-a dublat valoarea în 2025

Stiri Economice
10-12-2025 | 12:42
argint
Shutterstock

Cotaţia argintului a continuat să urce miercuri, după ce marţi a depăşit pentru prima dată pragul de 60 de dolari pe uncie, pe fondul restricţiilor de ofertă şi al aşteptărilor privind o relaxare a politicii monetare a Fed.

autor
Aura Trif

Metalul alb s-a apreciat miercuri cu 1,6%, ajungând la un record de 61,6145 dolari pe uncie. Avansul său rapid din ultimele zile a fost susţinut de pariurile speculative, conform cărora banca centrală a SUA va decide o reducere a dobânzii de referinţă cu un sfert de punct la sfârşitul reuniunii sale din 9 - 10 decembrie. Costurile de împrumuturi mai mici sunt de obicei un factor favorabil pentru metalele preţioase. Pe pieţele de obligaţiuni, randamentele globale au crescut la maxime care ultima dată au fost înregistrate în 2009.

"Argintul are un fundament speculativ. Odată ce ai un impuls ascendent, acesta tinde să aducă mai mulţi bani", a declarat David Wilson, director de strategie la BNP Paribas SA.

În paralel, piaţa priveşte şi dincolo de decizia Fed din această săptămână, în căutarea unor indicii despre politica monetară a SUA de anul viitor. Kevin Hassett, favoritul preşedintelui Donald Trump pentru a-l înlocui pe Jerome Powell în funcţia de preşedinte al Fed, a declarat marţi că există loc pentru o reducere substanţială a dobânzilor.

Creșterea argintului a eclipsat aurul

Argintul şi-a dublat valoarea în acest an, eclipsând creşterea de 60% înregistrată de aur. Creşterea argintului a accelerat după o criză istorică a ofertei în octombrie. Deşi această criză s-a atenuat, pe măsură ce mai mult argint ajunge în seifurile din Londra, ratele dobânzilor rămân ridicate, un indiciu al restricţiilor persistente. Alte pieţe se confruntă acum cu constrângeri de ofertă, stocurile chinezeşti fiind la minimele ultimului deceniu.

Citește și
Gianni Infantino
Gianni Infantino este acuzat că ar fi încălcat regulile FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump

Creşterea cotaţiilor la argint a fost susţinută şi de intrările fondurilor tranzacţionate la bursă. Săptămâna trecută, mai mulţi bani au intrat în ETF-uri garantate cu argint decât în orice altă săptămână de după luna iulie. Volumele de cumpărături pentru cel mai mare fond de acest fel au crescut marţi la un nivel similar cu cel observat în timpul crizei ofertei, ceea ce arată că investitorii se poziţionează pentru o continuare a creşterii.

Având în vedere creşterea de aproximativ 20% din ultimele trei săptămâni, "logic, ar trebui să vedem o corecţie. Dar, având în vedere sentimentele pozitive puternice de pe piaţă în acest moment, unii vorbind despre o cotaţie de 100 de dolari la argint, este foarte posibil ca impulsul să continue", crede David Wilson.

Campionii României, solidari. Donații de peste 30.000 de euro pentru un ONG din Onești

Sursa: Agerpres

Etichete: cotatie, argint, metal, pariuri,

Dată publicare: 10-12-2025 12:10

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO FCSB încearcă azi minunea pe stadionul construit de Viktor Orban în satul în care a copilărit!
GALERIE FOTO FCSB încearcă azi minunea pe stadionul construit de Viktor Orban în satul în care a copilărit!
Citește și...
Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Nu există discuţii privind creşterea normei didactice
Stiri Educatie
Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Nu există discuţii privind creşterea normei didactice

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a informat, miercuri, că nu există discuţii cu privire la creşterea normei didactice şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar.

Gianni Infantino este acuzat că ar fi încălcat regulile FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump
Stiri externe
Gianni Infantino este acuzat că ar fi încălcat regulile FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump

Sprijinul public exprimat de Gianni Infantino pentru Donald Trump, alături de premiul pentru pace oferit liderului american, a declanșat plângeri oficiale depuse la comisia de etică a FIFA, potrivit presei internaționale.

Senatorii AUR au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu și îl acuză pe Bolojan: ”Principal responsabil”
Stiri Politice
Senatorii AUR au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu și îl acuză pe Bolojan: ”Principal responsabil”

Parlamentarii AUR au depus miercuri în Senatul României moțiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.

Recomandări
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan
Stiri Politice
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR formulată la CCR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.  

UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor
Stiri externe
UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor

Rusia nu arată semne de pace în Ucraina și își intensifică atacurile asupra civililor, ucigând cu 24% mai mulți oameni decât anul trecut, a declarat marţi seara ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis.

Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Decembrie 2025

03:35:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28