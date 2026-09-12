De asemenea, potrivit News.ro, la începutul lunii viitoare este programat să înceapă montajul componentelor utilajului.

"Lucrările pentru pregătirea montajului utilajului de forare a Tunelului Poiana, de pe Secţiunea 3 Cornetu-Tigveni a autostrăzii Sibiu-Piteşti, avansează conform planificării. Stadiul de construire a infrastructurii necesare şi al platformei de lansare a TBM-ului ("cârtiţa") sunt finalizate în proporţie de peste 80%", a anunţat, sâmbătă, DRDP Craiova.

Potrivit sursei citate, la începutul lunii viitoare este programat să înceapă montajul componentelor utilajului, furnizate de producător, etapă importantă în pregătirea forării celui mai lung tunel de pe această secţiune.

Tunelul Poiana - 1.780 de metri - va fi realizat cu ajutorul unui utilaj TBM, tehnologie modernă utilizată pentru excavarea mecanizată a tunelurilor, care permite desfăşurarea lucrărilor în condiţii controlate şi cu un ritm constant de înaintare.

Secţiunea 3 Cornetu-Tigveni este primul sector de autostradă de pe raza DRDP Craiova aflat în totalitate în administrarea direcţiei.