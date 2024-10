Antreprenorii duc lipsă de o nouă generație care să le preia afacerile. Ce a făcut Cristina după ce a preluat businessul

Trebuie să accepte în schimb că urmașii lor vor dori să conducă afacerea într-un mod diferit, astfel încât să-și pună amprenta. În România, ecosistemul afacerilor de familie este încă tânăr. Potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanță, sub 10% dintre companii sunt la a doua generație.

Cristina a preluat în urmă cu 3 ani, împreună cu fratele ei, afacerea părinților care s-au bucurat că pot să își lase munca de peste 30 de ani pe mâna celor mai de încredere persoane.

Cristina Gherna, antreprenor: „Firma de familie se ocupă cu automatizări industriale. Această preluare a fost făcută cumva natural, pentru că am crescut văzând toate etapele prin care firma a crescut, iar noi am fost cumva educați, fiecare pe partea lui. S-a schimbat în bine, pentru că am venit cu un suflu nou, idei noi, le-am pus în practică”.

Ovidiu, în schimb, deși se trage dintr-o familie de antreprenori, și-a deschis afacerea lui - aflată, prin urmare, la prima generație.

Ovidiu Dinulescu, antreprenor: „Tatăl meu a avut o afacere în domeniul horeca, iar eu am mers pe zona de consultanță de business”

Reporter: De ce nu ați preluat afacerea tatălui dumneavoastră?

Ovidiu Dinulescu, antreprenor: „Pentru că în momentul în care eu m-am ocupat de afaceri, afacerea tatălui meu nu mai exista”.

În România cele mai multe afaceri se află la prima generație, așadar putem spune că avem un ecosistem tânăr. Potrivit unui studiu, aproximativ 90% dintre companiile analizate se află la primul antreprenor și 9% sunt la a doua generație.

Ionuț Simion, partener Price Waterhouse Coopers: „La nivel global, doar 6% din afacerile de familie ajung la a 5-a generație. Antreprenorii au fost relativi tineri în anii 90. Au început activitatea lor, au avut succes, iată că au trecut 35 de ani de la Revoluție și au ajuns la o vârstă, 65-70 de ani. Se gândesc foarte serios să transfere afacerea către următoarea generație. Dincolo de preocuparea cum să își crească afacerea cred, că cum să își transfere afacerea este cea mai mare preocupare pe care o au”.

Potrivit sondajului Price Waterhouse Coopers Global Family Bussines, 58% dintre cei care au răspuns își doresc ca afacerea să rămână în familie, în timp ce la nivel global procentul este de 66%.

Nicu Vasile, antreprenor: „Suntem la prima generație și am mers pe partea de cercetare în agricultură, după care am dezvoltat pe partea de producere de semințe. Ne dorim să meargă mai departe. Ca orice familie își dorește ca urmașii să dezvolte ce au început ei”.

Cei care nu au un membru al familiei care să preia afacerea, pot oricând să o lase unei persoane de încredere.

Charles Nakouzi, expert investiții: „Nu e foarte ușor, dacă sunt copii care nu vor să fie în compania asta ce facem? Ori vinzi compania, ori găsești alt board care să fie responsabil de firma asta și după, nepoții pot să conducă această firmă”.

Încrederea este unul dintre cel mai mari avantaje pe care, spun antreprenorii, că o au atunci când vor să lase moștenire afacerea familiei, conform aceluiași studiu.

Pe de altă parte, dezavantajul principal ar fi apariția unui conflict între membrii familiei. 27% dintre respondenți studiului spun că se ceartă câteodată.

